Бойцы ВСУ получат необычный гусеничный беспилотник: что о нем известно

Стоимость робота, который спасает жизни бойцов, составляет 110 тысяч гривен.

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Защитники Украины ровенского взвода "Гонор" получили робота, который поможет с доставкой раненых в безопасное место, сообщают "Рівненські новини". Деньги на производство аппарата были собраны с помощью волонтеров.

Автономный робот – это совместная разработка энтузиастов инженеров товарищества "ГВіНТ", которое объединяет жителей Ровно и Харькова. Кстати, это не первый робот, созданный волонтерами. Подобная машина помогает эвакуировать украинских героев подразделения "Волков Да Винчи" под Бахмутом. Стоимость беспилотного робота, который спасает жизни бойцов, составляет 110 000 грн.

Волонтеры-инженеры из "ГВіНТ" не только создают своих роботов и дроны, но и ремонтируют беспилотники, которые были повреждены оккупантами. Для этого на пожертвования приобрели специальный 3D-принтер по цене 18 900 грн, что значительно ускорить производство запчастей для небольших разведывательных БПЛА, без которых сегодня невозможно воевать.

Так же на пожертвования умельцы приобрели для своих аппаратов два тепловизора "Thermal" за 15 000 грн и "Flir tay" за 30 000 грн. На пожертвования от украинцев удалось запастись различными запчастями для дронов, специальной краской и расходными материалами. Всего, по отчетам "ГВіНТ", за май инженеры потратили 192 157 грн собранных средств и дальше продолжают своими навыками поддерживать украинских героев.

Ранее Фокус писал, что дрон-камикадзе взорвал пункт наблюдения ВС РФ вместе с оккупантами.