Новейшие дроны "Орлан-30" усиливают артиллерию РФ своими лазерами, — Army Recognition

Беспилотники, которые считаются самыми современными в России, находят цели и "подсвечивают" их для высокоточных снарядов "Краснополь".

Related video

Разведывательные дроны "Орлан-30" значительно повышают точность стрельбы российских артиллеристов боеприпасами "Краснополь". Об этом пишут аналитики издания Army Recognition.

Россияне используют 152-мм гаубицы 2А65 "Мста-Б", чтобы стрелять высокоточными снарядами 3ОФ39 "Краснополь" (корректируемый артиллерийский боеприпас для поражения бронированных целей, — ред.) по позициям Сил обороны Украины. По данным Army Recognition, артиллерийские подразделения ВС РФ используют БПЛА "Орлан-30" для поиска и наведения на цели, а также для доразведки после обстрела.

Основные характеристики "Орлан-30":

максимальная скорость — 170 км/ч;

максимальная высота — 5 км;

дальность полета — 300 км;

длительность полета — до 5 ч;

взлетная масса — 27 кг;

радиус действия — 150 км.

Такие беспилотники могут относительно безопасно залетать на территорию, контролируемую ВСУ, передавая видео ВС РФ в режиме реального времени. Зная особенности местности, расположение украинских подразделений, зданий, укреплений и других важных объектов, российские артиллеристы могут правильно разместить и откалибровать буксируемые гаубицы, рассчитать расстояние и траекторию полета снарядов.

Находясь в воздухе, "Орлан-30" помогают определить конкретные цели и определить их точное местонахождения. Для целеуказания дроны применяют разные технологии, например определяют точные координаты объектов по спутниковой системе GPS или подсвечивают их лазерными лучами.

Работа "Орланов" на поле боя не заканчивается после артобстрела, ведь они также помогают оценить нанесенный ущерб и составить отчет об ударах. В дальнейшем эти данные используются артиллеристами, чтобы корректировать огонь и действовать более эффективно.

Что такое "Мста-Б" и чем она опасна

"Мста-Б" — это буксируемая гаубица калибра 152-мм гаубица, которая поступила на вооружение Советской Армии в 1987 году. Буква "Б" в его обозначении указывает на то, что это буксируемый вариант орудия. Модифицированная версия оснащена навигационной системой GPS.

Гаубица предназначена для поражения живой силы, техники, фортификационных сооружение, вооружения и других объектов как на открытой местности, так и в укрытиях. Артиллеристы могут использовать "Мсту-Б" для стрельбы прямой наводкой или с закрытых позиций, дальность поражения составляет около 24,7 км, скорострельность — до 8 выстрелов в минуту.

Связка "Орлана" и "Краснополя"

"Краснополь" — специализированный артиллерийский снаряд, разработанный в Советском Союзе для полуавтоматической системы управления артиллерийским огнем. Он обладает уникальным сочетанием возможностей, позволяющих наносить высокоточные удары как по неподвижным, так и по движущимся целям. Основу "Краснополя" составляет 152-мм снаряд с оперением, который сам наводится на лазерную метку. Именно поэтому целеуказание "Орланов-30" играет большую роль, повышая точность и дальнобойность стрельбы ВС РФ.

Ранее писали, что "Орлан-30" — это самый современный дрон России. Он является модификацией разведывательного БПЛА "Орлан-10", который ВС РФ активно применяют на войне в Украине. В августе ВСУ удалось захватить и изучить "Орлан-30".