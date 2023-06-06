Новітні дрони "Орлан-30" посилюють артилерію РФ своїми лазерами, — Army Recognition

Безпілотники, які вважаються найсучаснішими в Росії, знаходять цілі та "підсвічують" їх для високоточних снарядів "Краснополь".

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Розвідувальні дрони "Орлан-30" значно підвищують точність стрільби російських артилеристів боєприпасами "Краснополь". Про це пишуть аналітики видання Army Recognition.

Росіяни використовують 152-мм гаубиці 2А65 "Мста-Б", щоб стріляти високоточними снарядами 3ОФ39 "Краснополь" (коригований артилерійський боєприпас для ураження броньованих цілей, — ред.) за позиціями Сил оборони України. За даними Army Recognition, артилерійські підрозділи ЗС РФ використовують БПЛА "Орлан-30" для пошуку та наведення на цілі, а також для дорозвідки після обстрілу.

Основні характеристики "Орлан-30":

максимальна швидкість — 170 км/год;

максимальна висота — 5 км;

дальність польоту — 300 км;

тривалість польоту — до 5 год;

злітна маса — 27 кг;

радіус дії — 150 км.

Такі безпілотники можуть відносно безпечно залітати на територію, яку контролює ЗСУ, передаючи відео ЗС РФ у режимі реального часу. Знаючи особливості місцевості, розташування українських підрозділів, будівель, укріплень та інших важливих об'єктів, російські артилеристи можуть правильно розмістити і відкалібрувати гаубиці, що буксируються, розрахувати відстань і траєкторію польоту снарядів.

Перебуваючи в повітрі, "Орлан-30" допомагають визначити конкретні цілі та визначити їх точне місцеперебування. Для цілевказання дрони застосовують різні технології, наприклад, визначають точні координати об'єктів по супутниковій системі GPS або підсвічують їх лазерними променями.

Робота "Орланів" на полі бою не закінчується після артобстрілу, адже вони також допомагають оцінити завдані збитки та скласти звіт про удари. Надалі ці дані використовуються артилеристами, щоб коригувати вогонь та діяти більш ефективно.

Що таке "Мста-Б" і чим вона небезпечна

"Мста-Б" — це буксирована гаубиця калібру 152-мм гаубиця, яка надійшла на озброєння Радянської Армії в 1987 році. Літера "Б" вказує, що цей варіант озброєння можна тягти на буксирі. Модифікована версія оснащена навігаційною системою GPS.

Гаубиця призначена для ураження живої сили, техніки, фортифікаційної споруди, озброєння та інших об'єктів як на відкритій місцевості, так і в укриттях. Артилеристи можуть використовувати "Мсту-Б" для стрільби прямим наведенням або із закритих позицій, дальність ураження становить близько 24,7 км, скорострільність — до 8 пострілів за хвилину.

Зв'язка "Орлана" та "Краснополя"

"Краснополь" — спеціалізований артилерійський снаряд, розроблений у Радянському Союзі для напівавтоматичної системи керування артилерійським вогнем. Він має унікальне поєднання можливостей, що дозволяють завдавати ударів як по нерухомих, так і по мобільних цілях. Основу "Краснополя" складає 152-мм снаряд з оперенням, який сам наводиться на лазерну мітку. Саме тому цілевказівка "Орланів-30" відіграє велику роль, підвищуючи точність та далекобійність стрільби ЗС РФ.

Раніше писали, що "Орлан-30" — це найсучасніший дрон Росії. Він є модифікацією розвідувального БПЛА "Орлан-10", який ЗС РФ активно застосовує на війні в Україні. У серпні ЗСУ вдалося захопити та вивчити "Орлан-30".