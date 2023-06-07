Лучший среди отстающих. Китай хочет заработать миллиарды на устаревших чипах

По мнению экспертов, из-за санкций китайские компании не смогут делать передовую электронику, зато могут в совершенстве освоить уже доступные им чипы на 28-мм и крупнее — они активно применяются во многих отраслях.

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Китай сможет наладить производство собственных полупроводниковых чипов даже без передовых технологий литографии. Эксперты рассказали американскому телеканалу CNBC, почему не стоит сбрасывать со счетов китайскую промышленность на рынке электроники.

Санкции помешали, но не остановили

CША уже давно пытается лишить Китай доступа к передовым технологиям создания полупроводников, вводя санкции. В ответ на это китайские власти в мае запретили ключевым предприятиям покупать продукцию американского гиганта Micron Technology. Генеральный директор и главный аналитик исследовательской компании Futurum Group считает, что китайские предприятия могут создавать современные чипы и даже электронику следующего поколения, используя "отстающие" технологии.

Согласно отчету The Wall Street Journal, компании из Китая, такие как Huawei и Alibaba уже ищут способы создания искусственного интеллекта с наилучшей производительностью, используя менее мощные проводники или их меньшее количество. Одним из перспективных методов считают объединение разных чипов, чтобы уменьшить зависимость от конкретного типа оборудования. Отраслевые эксперты считают, что ограничения все равно создадут китайским технологическим компаниям проблемы, но некоторые эксперименты показали "многообещающие перспективы".

"Нет ничего невозможного… Я думаю, что в долгосрочной перспективе мы должны ожидать от китайцев таких технологических достижений. Вполне возможно, что они смогут добиться этого быстрее, чем ожидают другие", — высказался вице-президент и директор по исследованиям аналитического Центра новой американской безопасности Пол Шарре.

Китай вкладывает в чипы много ресурсов

Основатель и генеральный директор Nvidia Дженсен Хуанг на мероприятии Computex Taipei 2023 рассказал, что опасно недооценивать Китай из-за огромных ресурсов, которые тот выделяет на свою индустрию чипов. Согласно отчету Reuters, КНР вложил в отрасль более 1 триллиона китайских юаней ($140 млрд). Местные производители электроники уже получают государственные субсидии и поддержку для важных проектов.

Как отметил Дженсен Хуанг, благодаря такой политике в Китае уже создано много стартапов, связанным с графическими процессорами, а существующим компаниям приходится работать очень быстро и прилагать много усилий, чтобы выдержать конкуренцию с новичками. Графические процессоры используются для приложений ИИ.

Устаревшие технологии все еще нужны

Чарльз Ши, главный и старший аналитик по полупроводникам в компании по управлению активами Needham & Company предполагает, что Китай может стать лидером в производстве нескольких типов устаревших чипов, где уже добился успехов. Это касается процессоров, созданных по 28-нанометровому топографическому процессу или еще более старому.

По словам эксперта, чипы все чаще используют в автомобильной промышленности, бытовой электронике или других технологиях. По данным консалтинговой компании International Business Strategies Inc, к 2030 году спрос на 28-нанометровые чипы вырастет более чем в три раза, что создаст рынок с аккапитализацией $28,1 млрд.

"Думаю, крупные китайские производители микросхем смогут выжить, создавая устаревшие чипы, ведь существует очень большой рынок для таких моделей", — заявил Чарльз Ши. — "Устаревшие чипы дают очень много денег и возможностей по сравнению с возможностью Китая производить новейшие чипы, которые он в ближайшем будущем делать не сможет — они потребуют огромное количество ресурсов и человеческого капитала".

Ранее писали, что Китай не сможет выпускать современные чипы из-за новых ограничений со стороны Японии. Японские власти с 1 июля 2023 года запрещают поставлять ряд высокотехнологических товаров в страны, которые не подписали "Конвенцию о нераспространении оружия". По мнению экспертов, это нанесет болезненный удар по производству микроэлектроники в КНР.