Найкращий серед відсталих. Китай хоче заробити мільярди на застарілих чіпах

На думку експертів, через санкції китайські компанії не зможуть робити передову електроніку, натомість можуть досконало освоїти вже доступні їм чіпи на 28-мм і більші — вони активно застосовуються в багатьох галузях.

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Китай зможе налагодити виробництво власних напівпровідникових чипів навіть без передових технологій літографії. Експерти розповіли американському телеканалу CNBC, чому не варто скидати з рахунків китайську промисловість на ринку електроніки.

Санкції завадили, але не зупинили

США вже давно намагаються позбавити Китай доступу до передових технологій створення напівпровідників, вводячи санкції. У відповідь на це китайська влада в травні заборонила ключовим підприємствам купувати продукцію американського гіганта Micron Technology. Генеральний директор і головний аналітик дослідницької компанії Futurum Group вважає, що китайські підприємства можуть створювати сучасні чіпи і навіть електроніку наступного покоління, використовуючи технології, що "відстають".

Згідно з звітом The Wall Street Journal, компанії з Китаю, такі як Huawei та Alibaba вже шукають способи створення штучного інтелекту з найкращою продуктивністю, використовуючи менш потужні провідники або їхню меншу кількість. Одним із перспективних методів вважають поєднання різних чіпів, щоб зменшити залежність від конкретного типу обладнання. Галузеві експерти вважають, що обмеження все одно створять китайським технологічним компаніям проблеми, але деякі експерименти показали значні перспективи.

"Немає нічого неможливого... Я думаю, що в довгостроковій перспективі ми повинні очікувати від китайців таких технологічних досягнень. Цілком можливо, що вони зможуть досягти цього швидше, ніж очікують інші", — висловився віцепрезидент і директор з досліджень аналітичного Центру нової американської безпеки. Підлога Шарре.

Китай вкладає в чіпи багато ресурсів

Засновник і генеральний директор Nvidia Дженсен Хуанг на заході Computex Taipei 2023 розповів, що небезпечно недооцінювати Китай через величезні ресурси, які виділяє на свою індустрію чіпів. Згідно зі звітом Reuters, КНР вклав у галузь понад 1 трильйон китайських юанів ($140 млрд). Місцеві виробники електроніки вже отримують державні субсидії та підтримку для важливих проєктів.

Як зазначив Дженсен Хуанг, завдяки такій політиці в Китаї вже створено багато стартапів, пов'язаних із графічними процесорами, а існуючим компаніям доводиться працювати дуже швидко і докладати зусиль, щоб витримати конкуренцію з новачками. Графічні процесори використовуються для додатків ШІ.

Застарілі технології все ще потрібні

Чарльз Ши, головний і старший аналітик з напівпровідників у компанії з управління активами Needham & Company припускає, що Китай може стати лідером у виробництві кількох типів застарілих чіпів, де вже досяг успіхів. Це стосується процесорів, створених за 28-нанометровим топографічним процесом або більш старими.

За словами експерта, чіпи все частіше використовують в автомобільній промисловості, побутовій електроніці чи інших технологіях. За даними консалтингової компанії International Business Strategies Inc, до 2030 року попит на 28-нанометрові чіпи зросте більш ніж утричі, що створить ринок із капіталізацією $28,1 млрд.

"Думаю, великі китайські виробники мікросхем зможуть вижити, створюючи застарілі чіпи, адже існує дуже великий ринок для таких моделей", — заявив Чарльз Ші. — "Застарілі чіпи дають дуже багато грошей і можливостей порівняно з можливістю Китаю виробляти новітні чіпи, які він у найближчому майбутньому робити не зможе — вони вимагатимуть величезної кількості ресурсів та людського капіталу".

Раніше писали, що Китай не зможе випускати сучасні чіпи через нові обмеження з боку Японії. Японська влада з 1 липня 2023 року забороняє постачати ряд високотехнологічних товарів до країн, які не підписали "Конвенцію про нерозповсюдження зброї". На думку експертів, це завдасть болючого удару по виробництву мікроелектроніки у КНР.