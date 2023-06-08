Угроза нового времени "сексторшен": как ИИ используют для шантажа и как не попасться

Киберпреступники берут фото людей из соцсетей и создают интимные дипфейки, чтобы выманивать деньги.

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ФБР предупреждает о новом виде мошенничества, которій стала результатом распространения инструментов искусственного интеллекта и позволяет киберпреступникам создавать реалистичные дипфейки, сообщает The Verge. Если раньше хакеры взламывали телефоны и компьютеры в поисках интимных снимков и видео, то теперь им даже необязательно напрягаться – все сделает искусственный интеллект.

Схема шантажа проста: мошенники выискивают по соцсетям или сайтам знакомств жертву с деньгами. Это обычно сразу заметно по окружающей обстановке и роду занятий. Затем берут фото жертвы из соцсетей, которые люди самостоятельно выкладывают, и генерируют фото и видео дипфейки сексуальной направленности. После чего жертву вынуждают заплатить выкуп, иначе грозятся разослать сфабрикованный компромат родным, близким и коллегам по работе или просто выложить в интернет с личными данными жертвы. Часто преступники также устанавливают срок для оплаты и повышают сумму выкупа по мере приближения дедлайна.

Такой вид преступлений называется "сексторшен" и Федеральное бюро расследований США утверждает, что с начала года было зарегистрировано более 1000 случаев подобных вымогательств, а общая сумма полученных преступниками отступных превысила $10 млн. Жертвами становятся как мужчины, так и женщины разных возрастов и социальных групп.

ФБР рекомендует жертвам "сексторшена" не платить требуемую сумму, а немедленно обращаться в правоохранительные органы. Кроме того, ФБР советует быть осторожными при публикации своих фотографий в интернете, использовать сложные пароли и двухфакторную аутентификацию для своих аккаунтов, а также устанавливать антивирусное программное обеспечение на свои устройства.

Ранее Фокус писал о том, что мошенник с помощью дипфейка "развел" жертву на $622 тыс.: как это удалось провернуть.