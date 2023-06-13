Рекорд скорости: передали 1,7 Пбит данных на расстоянии 67 км по новому оптоволоконному кабелю

Оптоволоконный кабель нового типа заменит 17 млн широкополосных интернет-соединений.

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Искусственный интеллект, видеоконференции и стриминговые сервисы, утяжеление передачи данных – все это негативно влияет на скорость интернета, а потому ученые уже сегодня разрабатывают кабели, которые будут способны соответствовать требованиям будущих интернет-сетей, пишет Interesting Engineering.

Исследователи установили новый рекорд скорости в 1,7 Петабит (1 Петабит равен 131 072 Гигабайт, — ред.) данных на расстоянии 67 км по новому оптоволоконному кабелю. Это эквивалентно скорости 17 млн широкополосных интернет-соединений. Каждый оптоволоконный элемент кабеля не толще человеческого волоса (125 микрон), но достаточно мощный, чтобы справиться с мировым интернет-трафиком.

Ученые также остановились на конструкции, в которой используются 19 ядер, каждое из которых может передавать сигнал. Поскольку изготовленное таким образом волокно по-прежнему соответствовало мировым стандартам, его можно использовать без каких-либо изменений в существующей инфраструктуре. Кроме того, установка использует меньшую цифровую обработку; это также снижает мощность, необходимую для передачи битов информации.

Специальное оптоволокно для кабеля было разработано Национальным институтом информационных и коммуникационных технологий (NICT) и Sumitomo Electric Industries Ltd в Японии. Исследователи ожидают, что эта технология позволит проложить подводные кабели в ближайшие 5-10 лет.

Ранее Фокус рассказывал о том, что в Евросоюзе нашли еще один способ снизить зависимость от России и пустить интернет-кабели в обход.