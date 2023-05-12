Интернет в обход: в Евросоюзе нашли еще один способ снизить зависимость от России, – FT

По данным издания, черноморский кабель является одним из главных приоритетов для региона. Однако, вопрос о целесообразности проекта остается открытым по причине присутствия военных кораблей РФ в акватории Черного моря.

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Европейский Союз намерен прокладывать новый морской кабель через Черное море, в ответ на опасения по поводу российских атак на подводные интернет-кабели. По словам представителей Еврокомиссии, данный проект предназначен для улучшения связи с Кавказом, включая Грузию, и для уменьшения зависимости региона от транзитной наземной оптоволоконной связи, проходящей через территорию России. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на программный документ ЕК.

По данным издания, идея создания такого кабеля была обсуждена еще в 2021 году, но дополнительным импульсом для проекта стала война в Украине. Предполагается, что строительство 1100-километрового кабеля обойдется в 45 миллионов евро. В настоящее время проект находится на этапе технико-экономического обоснования, а начало торгов еще не объявлено.

Компания Vodafone, которая базируется в Великобритании, рассматривает возможность прокладки кабельного маршрута через Черное море в рамках проекта Kardessa. Он предусматривает соединение Украины с Болгарией, Турцией и Грузией, а затем с Арменией, Казахстаном и Азией подземным маршрутом.

По словам члена Европарламента и председателя комитета по иностранным делам Европарламента Дэвида Макаллистера, создание черноморского кабеля представляет собой ключевой проект и является одним из главных приоритетов для региона.

"Без интернет-кабелей не было бы ни видеоконференций, ни совместной исследовательской работы, ни Netflix. Россияне тоже это знают", – говорит Макаллистер.

Вопросы о целесообразности и временных рамках реализации проекта до сих пор остаются неясными, в связи с тем, что Россия продолжает использовать свои военные корабли в Черном море для нанесения ракетных ударов по Украине и блокирования портов.

Напомним, что 7 апреля министр иностранных дел Дмитрий Кулеба проанализировал данные российской поисковой системы "Яндекс", согласно которым россияне стали меньше интересоваться отдыхом в Крыму. Спрос на поездки на оккупированный полуостров снизился более чем вдвое.

Кроме того, 25 марта стало известно, что Российская Федерация начала отказываться от тактики массированных атак и теперь обстреливает территорию Украины иначе. Противник теперь обстреливает украинские города точечно, а не десятками ракет за один раз. Они прощупывают почву, чтобы найти самый эффективный для себя способ.