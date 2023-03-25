"Массированные атаки в прошлом": в ОК "Юг" рассказали о смене тактики обстрелов РФ (видео)

Угроза нанесения точечных ударов по Украине, по словам спикера ведомства Натальи Гуменюк, остается — РФ накануне вывела в Черное море подводные ракетоносители с общим залпом в 8 "Калибров".

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Российская Федерация начала отказываться от тактики массированных атак и теперь обстреливает территорию Украины иначе. Об этом в эфире телемарафона заявила руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Наталья Гуменюк 25 марта.

По ее словам, противник теперь обстреливает украинские города точечно, а не десятками ракет за один раз. Они прощупывают почву, чтобы найти самый эффективный для себя способ.

"Они подбирают, что из того, что уже было применено, может сработать, потому что массированные ракетные атаки уже уходят в прошлое, у них нет такого потенциала, чтобы запустить сразу 50-70-80 ракет, — это уже очень бессмысленный шаг, но исключать в абсолюте его невозможно", — говорится в сообщении.

В ближайшее время такая тактика продолжится и они будут "миксовать" ракетные обстрелы и дроновые атаки. В приоритете у них все еще разрушения объектов энергетической инфраструктуры.

Массированный ракетный обстрел: есть ли угроза сейчас

Наталья Гуменюк предупредила украинцев об опасности, ведь РФ вывела в Черное море подводные ракетоносители. Всего их в акватории 2 и общий залп "Калибров" составляет 8 ракет. Опасность массированого ракетного удара остается, поэтому в ближайшие дни ни в коем случае нельзя игнорировать воздушную тревогу.

"Скорее всего, они снаряжены полностью. Сейчас угроза ракетной опасности остается достаточно высокой, поскольку подводные ракетоносители, несмотря на то, что, скорее всего, они будут экономить "Калибры", — это очень существенное оружие, высокоточное, которое может быть применено по конкретным целям, которые враг перед этим активно доразведывал", — подытожила Гуменюк.

Напомним, 25 марта командование "Юг" сообщило, что ВС РФ готовят "жест доброй воли" в Херсонской области. Наталья Гуменюк отметила, что оккупанты начали отправлять награбленные вещи в Россию. В прошлые разы это указывало на то, что российские войска собираются покинуть захваченные территории.