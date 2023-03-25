"Масовані атаки в минулому": в ОК "Південь" розповіли про зміну тактики обстрілів РФ (відео)

Загроза нанесення точкових ударів по Україні, за словами речниці відомства Наталії Гуменюк, залишається — РФ напередодні вивела в Чорне море підводні ракетоносії із загальним залпом у 8 "Калібрів".

Related video

Російська Федерація почала відмовлятися від тактики масованих атак і тепер обстрілює територію України інакше. Про це в ефірі телемарафону заявила керівник Об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня Наталія Гуменюк 25 березня.

За її словами, противник тепер обстрілює українські міста точково, а не десятками ракет за один раз. Вони промацують ґрунт, щоб знайти найефективніший для себе спосіб.

"Вони підбирають, що з того, що вже було застосовано, може спрацювати тому, що масовані ракетні атаки вже відходять у минуле, у них немає такого потенціалу, щоб запустити одразу 50-70-80 ракет, — це вже дуже безглуздий крок, але виключати в абсолюті його неможливо", — йдеться в повідомленні.

Найближчим часом така тактика продовжиться і вони "міксуватимуть" ракетні обстріли та дронові атаки. У пріоритеті в них усе ще руйнування об'єктів енергетичної інфраструктури.

Масований ракетний обстріл: чи є загроза зараз

Наталія Гуменюк попередила українців про небезпеку, адже РФ вивела в Чорне море підводні ракетоносії. Загалом їх в акваторії 2 і загальний залп "Калібрів" становить 8 ракет. Небезпека масованого ракетного удару залишається, тому найближчими днями в жодному разі не можна ігнорувати повітряну тривогу.

"Найімовірніше, вони споряджені повністю. Наразі загроза ракетної небезпеки залишається досить високою, оскільки підводні ракетоносії, незважаючи на те, що, ймовірно, вони будуть заощаджувати "Калібри", — це дуже суттєва зброя, високоточна, яка може бути застосована по конкретних цілях, які ворог перед цим активно дорозвідував", — підсумувала Гуменюк.

Нагадаємо, 25 березня командування "Південь" повідомило, що ЗС РФ готують "жест доброї волі" у Херсонській області. Наталія Гуменюк наголосила, що окупанти почали відправляти награбовані речі до Росії. Минулого разу це вказувало на те, що російські війська збираються залишити захоплені території.