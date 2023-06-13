Рекорд швидкості: передали 1,7 Пбіт даних на відстані 67 км по новому оптоволоконному кабелю

Оптоволоконний кабель нового типу замінить 17 млн. широкосмугових інтернет-з'єднань.

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Штучний інтелект, відеоконференції та стрімінгові сервіси, ускладнення передачі даних – все це негативно впливає на швидкість інтернету, а тому вчені вже сьогодні розробляють кабелі, які будуть здатні відповідати вимогам майбутніх інтернет-мереж, пише Interesting Engineering.

Дослідники встановили новий рекорд швидкості 1,7 петабіт даних на відстані 67 км по новому оптоволоконному кабелю. Це еквівалентно швидкості 17 млн широкосмугових інтернет-з'єднань. Кожен оптоволоконний елемент кабелю не товщі за людське волосся (125 мікронів), але досить потужний, щоб впоратися зі світовим інтернет-трафіком.

Вчені також зупинилися на конструкції, де використовуються 19 ядер, кожне з яких може передавати сигнал. Оскільки виготовлене таким чином волокно, як і раніше, відповідало світовим стандартам, його можна використовувати без будь-яких змін в існуючій інфраструктурі. Крім того, установка використовує меншу цифрову обробку; це також знижує потужність, необхідну передачі бітів інформації.

Спеціальне оптоволокно для кабелю було розроблено Національним інститутом інформаційних та комунікаційних технологій (NICT) та Sumitomo Electric Industries Ltd у Японії. Дослідники очікують, що ця технологія дозволить прокласти підводні кабелі у найближчі 5-10 років.

Раніше Фокус розповідав про те, що в Євросоюзі знайшли ще один спосіб знизити залежність від Росії та пустити інтернет-кабелі в обхід.