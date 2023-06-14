Поддержите нас UA
UA
Разделы
Материалы
Поддержите нас
Диджитал

ИИ не так уж и легко сделать безопасным: эксперты рассказали, в чем загвоздка

искусственный интеллект, закон
Фото: Adrián Astorgano | Иллюстративный рисунок: эксперты считают, что нужно срочно ограничить ИИ для ученых и корпораций

В Евросоюзе закон о нейросетях вступит в силу через 2 года, и тогда может быть слишком поздно что-то менять.

Related video

Обычно эксперты по искусственному интеллекту делятся на две группы: одни смотрят на ИИ оптимистично, другие – слишком пессимистично, пишет BBC. И хотя дебаты в Европейском парламенте на этой неделе о том, как регулировать ИИ, очень важны, специалисты издания решили рассмотреть 5 основных постулатов, без обсуждения которых сделать нейросети безопасными не выйдет.

Определить, наконец, что такое "ИИ"

Европейскому парламенту потребовалось 2 года, чтобы дать определение системе ИИ — программному обеспечению, которое может "для заданного набора целей, определенных человеком, генерировать такие результаты, как контент, прогнозы, рекомендации или решения, влияющие на среду, с которой они взаимодействуют". Теперь нужно, чтобы и в других государствах наконец-то базировали все свои законы о нейросетях на этом определении. Без него формулировки будут слишком размыты, что даст лазейки для нарушений и манипуляций.

заседание, ООН Fullscreen
Специалисты считают, что для регулирования ИИ нужен межгосударственный совет по типу ООН
Фото: Открытые источники

Достижение глобального соглашения

Бывший глава британского Управления искусственного интеллекта Сана Харагани отмечает, что технология не знает границ.

"Нам необходимо международное сотрудничество в этом вопросе — я знаю, что это будет сложно", — говорит она. "Искусственный интеллект — это не внутреннее дело каждой страны. Эти технологии не находятся в границах одного государства".

Но по-прежнему нет плана глобального регулятора ИИ наподобие Организации Объединенных Наций, хотя некоторые предлагали его создать, но у всех стран пока что разные цели в применении нейросетей.

Предложения Европейского союза являются наиболее строгими и включают классификацию продуктов ИИ в зависимости от их воздействия — например, спам-фильтр электронной почты будет иметь более мягкое регулирование, чем фармакологические исследования с помощью ИИ, которые будут жестко контролироваться.

Великобритания внедряет регулирование ИИ в существующие регулирующие органы, например, те, кто говорит, что технология их дискриминирует, смогут обратиться в Комиссию по вопросам равенства.

В Соединенных Штатах действуют только добровольные кодексы, и на недавних слушаниях в комитете по искусственному интеллекту законодатели признали опасения о том, справятся ли они с этой задачей. Китай намерен заставить компании уведомлять пользователей всякий раз, когда используется алгоритм ИИ.

искусственный интеллект, Сэм Альтман, конгресс США Fullscreen
Сэм Альтман уже отчитывался перед конгрессменами об опасности ИИ
Фото: Getty

Обеспечение общественного доверия

"Если люди доверяют и нуждаются в технологии, то они будут ее применять несмотря на любые запреты", — представитель регулирующих органов ЕС от корпорации IBM Жан-Марк Леклерк. У ИИ есть огромные возможности для улучшения жизни людей, но как насчет проверки кандидатов на работу или прогнозирования вероятности того, что кто-то совершит преступление?

Европейский парламент хочет, чтобы общественность была проинформирована о рисках, связанных с каждым продуктом ИИ. Компании, нарушающие его правила, могут быть оштрафованы на 30 млн евро или 6% от мирового годового оборота в зависимости от того, что больше. Но могут ли разработчики предсказать или контролировать, как может использоваться их продукт?

Нужно решить, кто пишет правила

До сих пор ИИ в значительной степени контролировал сам себя. Точнее, его контролировали создатели и разрешали или запрещали разный функционал в зависимости от своей точки зрения и морали.

По словам Сэма Альтмана, основателя OpenAI (чат-бот ChatGPT), крупные компании заявляют, что они согласны с государственным регулированием, что очень важно для снижения потенциальных рисков.

"Но поставят ли они и ему подобные прибыль выше людей, если будут слишком вовлечены в написание правил", — задаются вопросом авторы материала.

Вы можете поспорить, что они хотят быть как можно ближе к законодателям, которым поручено устанавливать правила. А основатель Lastminute.com баронесса Лейн-Фокс говорит, что важно прислушиваться не только к корпорациям.

"Мы должны привлечь гражданское общество, научные круги, людей, затронутых этими различными моделями и преобразованиями", — говорит она.

искусственный интеллект, люди, безработица Fullscreen
ИИ уже наносит урон и оставляет без работы многих людей
Фото: Matt Kenyon

Необходимо действовать быстро

Компания Microsoft, вложившая миллиарды долларов в ChatGPT, хочет, чтобы он "избавил вас от рутинной работы". Чат-бот может генерировать прозу и текстовые ответы, но, как отмечает Сэм Альтман, это "инструмент, а не существо".

Предполагается, что чат-боты сделают сотрудников более продуктивными. В некоторых отраслях искусственный интеллект может создавать рабочие места и быть полезным помощником. Но люди уже теряют работу из-за ИИ: в прошлом месяце British Telecom объявила, что искусственный интеллект заменит 10 тыс. рабочих мест. А ведь с момента повсеместного развития инструментов ИИ прошло всего чуть более полугода и возможности этих языковых моделей растут феноменальными темпами.

"Закон об искусственном интеллекте вступит в силу не ранее 2025 года и это будет слишком поздно", — говорит глава отдела технологий ЕС Маргрете Вестагер. Вместе с США Маргрете разрабатывает временный добровольный кодекс для ИТ-сектора, который может быть готов в течение нескольких недель. Это должно хотя бы как-то сгладить ситуацию.

Ранее Фокус рассказывал о том, что военные получат чат-бот "Амелия": поможет решать технические проблемы в армии.