Чем проще, тем лучше: эксперты раскрыли, почему Украине не нужны "умные" дроны с ИИ

Ставить дорогую электронику на дроны невыгодно, поскольку военные рано или поздно их потеряют, гораздо лучше давить противника количеством беспилотников.

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Украинским войскам стоит смириться с потерями дронов во время боев и увеличить закупку дешевых аппаратов без защиты от РЭБ или продвинутых технологий, таких как искусственный интеллект. Об этом пишет издание Breaking Defence, ссылаясь на экспертов.

Лучше купить новые дроны: почему защита от РЭБ не нужна

По подсчетам специалистов, Украина теряет до 10 000 беспилотников в месяц или примерно 160 единиц в день. Некоторые летательные аппараты оккупанты сбивают с земли из стрелкового оружия, но значительную часть БПЛА россияне сбивают средствами радиоэлектронной борьбы, способными подавлять каналы связи с операторами и навигацию по GPS. Потеряв управление, дроны врезаются деревья и здания или же беспомощно висят в воздухе, пока не разрядится аккумулятор, после чего падают на землю.

В самых "горячих точках" войны в Украине, таких как Бахмут, средства РЭБ работают настолько интенсивно, что дальность применения обычных квадрокоптеров снизилась с 10 км до нескольких сотен метров. Казалось бы, такие дроны следует улучшать, защищая от вражеских помех, однако несколько экспертов считают, что игра не стоит свеч — гораздо выгоднее покупать и запускать как можно больше аппаратов. Если в распоряжении ВСУ находятся тысячи БПЛА, то воины не боятся их потерять и совершают более рискованные миссии.

"Их можно использовать более агрессивно, потому что вам все равно, будут ли они потеряны", — объяснил Захари Калленборн, сотрудник Университета Джорджа Мейсона. По его мнению, дроном за пару тысяч долларов стоит пожертвовать, чтобы спасти солдата от попадания в засаду или под артиллерийский обстрел.

Сэмюэл Бендетт из американского Центра военно-морского анализа (CNA) подтвердил, что сейчас гражданские коптеры и FPV-дроны являются расходным материалом на войне в Украине наравне с боеприпасами. По его словам, защищать такие аппараты от РЭБ попросту нерентабельно, лучше просто компенсировать потери, заказывая новые. Подобные средства защиты неминуемо приведут к увеличению веса БПЛА, снижению его дальности полета и повышению стоимости.

Станут ли дроны лучше с ИИ?

То же касается и вычислительной мощности. Некоторые из современных дронов уже оснащены автономными системами для отслеживания целей, выбранных операторов, но вот полноценный искусственный интеллект требует мощных компьютеров и больших серверов, очень дорогих в обслуживании.

"Любая сложная автоматизированная обработка разведывательных данных потребует значительных вычислительных ресурсов, недоступных для небольшого дрона. Автономность и искусственный интеллект могут помочь, но, учитывая ограничения этих возможностей на данный момент, это не выход", — отметил Захари Калленборн.

Аналитик-исследователь Центра безопасности и новых технологий Университета Джорджтауна Кайл Миллер уверен, что в ближайшее время ИИ не сможет усилить беспилотники или систему ПВО. Пока модели компьютерного зрения недостаточно надежны, чтобы работать самостоятельно без связи с оператором, а бортовая электроника дронов недостаточно совершенна.

"Большинство беспилотных летательных аппаратов, используемых в Украине, не имеют достаточной вычислительной мощности на борту, чтобы эффективно запускать современные модели компьютерного зрения", — заключил эксперт.

Старший научный сотрудник Центра исследований в области безопасности в Цюрихе Мауро Гилли добавил, что ИИ может защитить каналы управления дронов от подавления, но от средств РЭБ, ослепляющих датчики. Кроме того, такая система потребует продвинутого программного обеспечения, которое теоретически можно взломать.

"Любая платформа, работа которой зависит от электромагнитных технологий, по определению уязвима для РЭБ. Эффективное противодействие РЭБ технологически сложно и, следовательно, дорого, поэтому действительно большой вопрос, имеет ли экономический смысл делать дешевую платформу менее уязвимой. Я считаю, что для большинства коммерческих БПЛА затраты не стоят выгоды", — подытожил Мауро Гилли в комментарии.

Недавно ученые придумали, как улучшить работу средств РЭБ против ракет и беспилотников. Они разработали твердотельный усилитель, заменяющий лампы бегущей волны.