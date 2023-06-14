Чим простіше, тим краще: експерти розкрили, чому Україні не потрібні "розумні" дрони з ШІ

Ставити дорогу електроніку на дрони невигідно, оскільки військові рано чи пізно їх втратять, краще давити противника кількістю безпілотників.

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Українським військам варто змиритися із втратами дронів під час боїв та збільшити закупівлю дешевих апаратів без захисту від РЕБ чи просунутих технологій, таких як штучний інтелект. Про це пише видання Breaking Defence, посилаючись на експертів.

Краще купити нові дрони: чому захист від РЕБ не потрібний

За підрахунками фахівців Україна втрачає до 10 000 безпілотників на місяць або приблизно 160 одиниць на день. Деякі літальні апарати окупанти збивають із землі зі стрілецької зброї, але значну частину БПЛА росіяни збивають засобами радіоелектронної боротьби, здатними придушувати канали зв'язку з операторами та навігацію GPS. Втративши управління, дрони врізаються дерева і будівлі або безпорадно висять у повітрі, поки не розрядиться акумулятор, після чого падають на землю.

У "найгарячіших точках" війни в Україні, таких як Бахмут, засоби РЕБ працюють настільки інтенсивно, що дальність застосування звичайних квадрокоптерів знизилася з 10 км до кількох сотень метрів. Здавалося б, такі дрони слід покращувати, захищаючи від ворожих перешкод, проте кілька експертів вважають, що гра не коштує свічок — набагато вигідніше купувати та запускати якнайбільше апаратів. Якщо у розпорядженні ЗСУ перебувають тисячі БПЛА, то воїни не бояться їх втратити та роблять більш ризиковані місії.

"Їх можна використовувати агресивніше, тому що вам все одно, чи будуть вони втрачені", — пояснив Захарі Калленборн, співробітник Університету Джорджа Мейсона. На його думку, дроном за кілька тисяч доларів варто пожертвувати, щоб урятувати солдата від попадання в засідку або під артилерійський обстріл.

Семюел Бендетт з американського Центру військово-морського аналізу (CNA) підтвердив, що зараз цивільні коптери та FPV-дрони є витратним матеріалом на війні в Україні нарівні з боєприпасами. За його словами, захищати такі апарати від РЕБ просто нерентабельно, краще просто компенсувати втрати, замовляючи нові. Подібні засоби захисту неминуче призведуть до збільшення ваги БПЛА, зниження його дальності польоту та підвищення вартості.

Чи стануть дрони краще з ШІ?

Те саме стосується та обчислювальної потужності. Деякі з сучасних дронів вже оснащені автономними системами для відстеження цілей, обраних операторів, але повноцінний штучний інтелект вимагає потужних комп'ютерів і великих серверів, дуже дорогих в обслуговуванні.

"Будь-яка складна автоматизована обробка розвідувальних даних вимагатиме значних обчислювальних ресурсів, недоступних для невеликого дрона. Автономність та штучний інтелект можуть допомогти, але з огляду на обмеження цих можливостей зараз це не вихід", — зазначив Захарі Калленборн.

Аналітик-дослідник Центру безпеки та нових технологій Університету Джорджтауна Кайл Міллер упевнений, що найближчим часом ШІ не зможе посилити безпілотники чи систему ППО. Поки що моделі комп'ютерного зору недостатньо надійні, щоб працювати самостійно без зв'язку з оператором, а бортова електроніка дронів недостатньо досконала.

"Більшість безпілотних літальних апаратів, які використовуються в Україні, не мають достатньої обчислювальної потужності на борту, щоб ефективно запускати сучасні моделі комп'ютерного зору", — сказав експерт.

Старший науковий співробітник Центру досліджень у галузі безпеки в Цюриху Мауро Гіллі додав, що ШІ може захистити канали управління дронів від придушення, але від засобів РЕБ, які засліплюють датчики. Крім того, така система вимагатиме просунутого програмного забезпечення, яке теоретично можна зламати.

"Будь-яка платформа, робота якої залежить від електромагнітних технологій, за визначенням уразлива для РЕБ. Ефективна протидія РЕБ технологічно складна і, отже, дорога, тому справді велике питання, чи має економічний сенс робити дешеву платформу менш уразливою. Я вважаю, що для більшості комерційних БПЛА витрати не варті вигоди", — підсумував Мауро Гіллі у коментарі.

Нещодавно вчені придумали, як покращити роботу засобів РЕБ проти ракет та безпілотників. Вони розробили твердотілий підсилювач, що замінює лампи хвилі, що біжить.