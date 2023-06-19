Солнечная панель Origami: раскладывается так, чтобы получить максимальную энергию солнца

Sego Innovations скоро солнечную панель, которую можно будет носить с собой словно зонтик.

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Еще в 2013 году NASA в партнерстве с исследователями из Университета Бригама Янга разработало солнечную панель для ракеты, которая могла бы сжиматься для запуска и расширяться в 10 раз по сравнению с первоначальным размером в космосе, сообщает New Atlas. Но теперь два выпускника этого университета основали стартап Sego, чтобы сделать космические инновации доступными каждому человеку.

Эту компактную солнечную панель легко применить в любых условиях Фото: Соцести

Их стартовая модель, которая представлена на портале сбора средств Kickstarter, будет оснащена монокристаллическими солнечными элементами SunPower, которые обеспечивают зарядку мощностью 25 Вт в оптимальных условиях солнечного света. Панели раскладываются и складываются, словно оригами, что дает удивительную компактность в сложенном виде.

Инженеры оснастили солнечные элементы покрытием ETFE для защиты от влаги и дождя (по стандарту IP67), а прочность конструкции обеспечивает подложка из стекловолокна. На задней панели устройства находится модуль зарядки с портом USB-C для прямого подключения к гаджету, который необходимо зарядить, или к портативному блоку питания с аккумулятором. Отдельный порт предназначен для соединения нескольких солнечных панелей вместе. Компания Sego оценивает время зарядки от одного до двух часов для смартфона, от трех до четырех часов для планшета или от 3,5 до 7 ч для портативного блока питания емкостью 10 000 мАч при оптимальных условиях солнечного света.

Разработка Sego пригодится даже дома Фото: Соцсети

Пока что на Kickstarter представлен прототип, который все еще дорабатывается, а значит окончательные характеристики этой компактной солнечной панели могут значительно улучшиться. Свою разработку создатели предлагают по цене $289 долларов, что примерно на $106 долларов меньше предполагаемой розничной стоимости.

Кстати, эта панель настолько понравилась посетителям Kickstarter, что стартап уже собрал почти в 20 раз больше необходимой суммы для запуска производства.

Ранее Фокус писал, что появился пауэрбанк на 40 000 мАч: сможет заряжать ноутбуки и стоит всего $140.