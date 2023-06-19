Сонячна панель Origami: розкладається так, щоб отримати максимальну енергію сонця

Sego Innovations скоро сонячну панель, яку можна буде носити з собою немов парасольку.

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Ще у 2013 році NASA у партнерстві з дослідниками з Університету Брігама Янга розробило сонячну панель для ракети, яка могла б стискатися для запуску та розширюватись у 10 разів у порівнянні з початковим розміром у космосі, повідомляє New Atlas. Але тепер два випускники цього університету започаткували стартап Sego, щоб зробити космічні інновації доступними кожній людині.

Цю компактну сонячну панель легко застосувати за будь-яких умов Фото: Соцмережі

Їхня стартова модель, яка представлена на порталі збору коштів Kickstarter, буде оснащена монокристалічними сонячними елементами SunPower, які забезпечують зарядку потужністю 25 Вт в оптимальних умовах сонячного світла. Панелі розкладаються і складаються, наче орігамі, що дає дивовижну компактність у складеному вигляді.

Інженери оснастили сонячні елементи покриттям ETFE для захисту від вологи та дощу (за стандартом IP67), а міцність конструкції забезпечує підкладка зі скловолокна. На задній панелі пристрою знаходиться модуль заряджання з портом USB-C для прямого підключення до гаджета, який потрібно зарядити, або до портативного блока живлення з акумулятором. Окремий порт призначений для з'єднання кількох сонячних панелей разом. Компанія Sego оцінює час зарядки від однієї до двох годин для смартфона, від трьох до чотирьох годин для планшета або від 3,5 до 7 год для портативного блоку живлення місткістю 10 000 мАг за оптимальних умов сонячного світла.

Розробка Sego стане у нагоді навіть вдома Фото: Соцмережi

Поки що на Kickstarter представлений прототип, який досі допрацьовується, а значить остаточні характеристики цієї компактної сонячної панелі можуть значно покращитись. Свою розробку творці пропонують за ціною $289 доларів, що приблизно на $106 доларів менше за передбачувану роздрібну вартість.

До речі, ця панель настільки сподобалася відвідувачам Kickstarter, що стартап вже зібрав майже у 20 разів більше за необхідну суму для запуску виробництва.

Раніше Фокус писав, що з'явився пауербанк на 40 000 мАг: зможе заряджати ноутбуки та коштує лише $140.