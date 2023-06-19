"Наши дроны никто не взломает": волонтер ВСУ поделился особенностями производства БПЛА (видео)

Военные из Житомира при содействии волонтеров и благотворителей разработали две собственные модели БПЛА – разведывательного и ударного.

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По словам одного из руководителей проекта, волонтера и военнослужащего запаса Юрия Бирюченко, одной из ключевых особенностей их дронов является собственно ПО, рассказал Юрий в интервью "Суспільне Новини".

От авторства "прошивки" беспилотника зависит то, какие лазейки для взлома и слежки оставил для себя разработчик: российское или китайское предприятие. Но собственное программное обеспечение помогает противостоять взлому БПЛА, чем и занимаются программисты-волонтеры.

Беспилотники, разработанные житомирской командой, чем-то похоже на популярные китайские DJI, но созданы с нуля и лишены всех недостатков этих цивильных беспилотников. "Наш дрон лучше противостоит системам РЭБ врага. Он летает там, где DJI не летает совсем", — говорит Николай Гаврилюк, один из участников проекта. Да и стоимость отечественной разработки как минимум вдвое дешевле китайского "собрата".

Украинские дроны оснащены собственным ПО, потому их нельзя взломать Фото: Суспільне

На данный момент украинские дроны из Житомира состоят преимущественно из китайских запчастей (в соотношении 60% на 40%), но разработчики думают о том, как сделать цикл производства более замкнутым и меньше зависеть от китайских поставщиков.

Свои разработки волонтеры уже активно испытывают, правда пока только на полигонах. "Во время всех тестовых испытаний наш дрон показал себя достойно – мы каждый раз получали положительную реакцию", – говорит Николай Гаврилюк.

Полное интервью с Юрием Бирюковым

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