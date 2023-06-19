Военные закупят 2000 беспилотников-партнеров по $20 млн за каждый: зачем это понадобилось

Любопытно, что эти дроны большей частью будут оснащены простыми коммерческими комплектующими, которые упростят ремонт и замену запчастей.

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ВВС США планируют закупать БПЛА, в состав которых будут входить обычные гражданские комплектующие, доступные на рынке, сообщает с UAS Vision. Программа Пентагона под названием "Совместный боевой самолет" рассчитана на применение таких дронов совместно с обычными боевыми истребителями F-35.

По словам военных, оснащение истребителей дронами-партнерами, которые управляются пилотом, значительно расширят возможности воздушных атак и защиты. Пока что планируется закупить в ближайшие несколько лет около 2000 подобных аппаратов по $20 млн каждый. Это значительно дешевле и быстрее, чем постройка обычного истребителя, к тому же таким аппаратам не нужен отдельный пилот.

"Мы видим, что существует множество готовых технологий, которые можно применить к этим платформам. И есть десятки компаний, разработавших подобные аппараты, так что военным не придется долго ждать или тратить свои силы на разработку", — говорит член палаты представителей Роб Уиттман (республиканец от штатf Вирджиния).

Беспилотники решат несколько проблем ВВС, в том числе нехватку самолетов и пилотов. Общая структура проектирования поможет защититься от привязки к поставщику, поскольку ни один производитель не будет иметь всей проектной информации.

ВВС еще не установили точные сроки запроса предложений по беспилотникам. Военные хотят, чтобы дизайн был полностью проверен с помощью тестирования и интеграции, прежде чем дроны будут запущены в производство.

Ранее Фокус писал, что инженеры создадут модульные дроны: почему это выгодно и как они помогут военным.