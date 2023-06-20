Отработал как HIMARS: дрон ВСУ устроил оккупантам "апокалипсис" на передовой (видео)

Беспилотник спас много украинских танков, но сам, вероятно, сильно пострадал от взрыва.

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Дрон Вооруженных сил Украины одним ударом уничтожил большое количество российских противотанковых мин в одном из прифронтовых населенных пунктов. Видеозапись с камеры беспилотника опубликовала в Facebook 72-я отдельная механизированная бригада имени Черных Запорожцев.

Украинские воины заметили десятки мин, которые оккупанты сложили на дорожном перекрестке, вероятно, намереваясь использовать их против танков сил обороны. Они отправили к складу ударный дрон-бомбардировщик, который сбросил на боеприпасы гранату, и весьма успешно.

"Когда дрон отработал не хуже, чем HIMARS", — отметили 72-й бригаде.

Одновременный взрыв мин получился настолько мощным, что образовался огромный "грибок" из дыма. Судя по видео, взрывная волна накрыла и сам беспилотник, его закрутило в воздухе и отбросило в сторону, дальнейшая судьба летательного аппарата неизвестна.

"Дрон, конечно, жалко, но полсотни противотанковых мин беды бы наделали очень много. Волонтеры очень быстро пополнят потерю 72-й бригаде ВСУ", — прокомментировал Юрий Мысягин, народный депутат Украины от "Слуги народа" и член комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности и обороны.

Недавно 35-я бригада морской пехоты взорвала склад боеприпасов и обратила россиян в бегство. С помощью дрона они сбросили гранату на мины, сложенные одна на одну в лесополосе, в результате чего получился мощный взрыв, напугавший бойцов ВС РФ.

Писали также, что Нацгвардия впервые поразила дроном минный заградитель ВС РФ. Инженерная машина на базе ЗИЛ-131 предназначена для разброса мин на расстояние от 55 до 120 м.