Отработал как HIMARS: дрон ВСУ устроил оккупантам "апокалипсис" на передовой (видео)
Беспилотник спас много украинских танков, но сам, вероятно, сильно пострадал от взрыва.
Дрон Вооруженных сил Украины одним ударом уничтожил большое количество российских противотанковых мин в одном из прифронтовых населенных пунктов. Видеозапись с камеры беспилотника опубликовала в Facebook 72-я отдельная механизированная бригада имени Черных Запорожцев.
Украинские воины заметили десятки мин, которые оккупанты сложили на дорожном перекрестке, вероятно, намереваясь использовать их против танков сил обороны. Они отправили к складу ударный дрон-бомбардировщик, который сбросил на боеприпасы гранату, и весьма успешно.
"Когда дрон отработал не хуже, чем HIMARS", — отметили 72-й бригаде.
Одновременный взрыв мин получился настолько мощным, что образовался огромный "грибок" из дыма. Судя по видео, взрывная волна накрыла и сам беспилотник, его закрутило в воздухе и отбросило в сторону, дальнейшая судьба летательного аппарата неизвестна.
"Дрон, конечно, жалко, но полсотни противотанковых мин беды бы наделали очень много. Волонтеры очень быстро пополнят потерю 72-й бригаде ВСУ", — прокомментировал Юрий Мысягин, народный депутат Украины от "Слуги народа" и член комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности и обороны.
Недавно 35-я бригада морской пехоты взорвала склад боеприпасов и обратила россиян в бегство. С помощью дрона они сбросили гранату на мины, сложенные одна на одну в лесополосе, в результате чего получился мощный взрыв, напугавший бойцов ВС РФ.
Писали также, что Нацгвардия впервые поразила дроном минный заградитель ВС РФ. Инженерная машина на базе ЗИЛ-131 предназначена для разброса мин на расстояние от 55 до 120 м.