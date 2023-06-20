Ютубер создал робота из "Звездных войн" и сэкономил $850: как у него это получилось (видео)

Шагающий AT-AT создан с помощью 3D-печати и мини-ПК на базе Arduino.

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Американец Джеймс Брутон использовал свои инженерные навыки, принтер для 3D-печати и умение программировать на Arduino, чтобы создать собственного робота All Terrain Armored Transport (AT-AT) из "Звездных войн", сообщает Interesting Engineering. Таким образом ютубер сэкономил более $850, которые необходимо заплатить за аналогичную игрушку в магазине.

Во франшизе популярнейшего голливудского фильма боевые роботы AT-AT входили в состав имперских сил, которые боролись против демократического федерального союза повстанцев. Это один из самых культовых роботов серии наряду с R2-D2 и другими известными персонажами серии.

Одной из проблем подобных роботов коммерческих версий заключается в том, что они очень неустойчивы и постоянно переворачиваются, но инженер подчеркивает, что его модель более устойчива и держит равновесие.

Джеймс постоянно дорабатывает своих роботов AT-AT и у него есть несколько вариантов моделей Фото: Скриншот

Брутон использовал компьютерную программируемую плату Arduino Mega 2560 в качестве системы управления серводвигателями, что позволило отправлять роботу команды с помощью универсального передатчика DSM.

В принципе, теперь любой желающий может попытаться повторить эксперимент Джеймса и проверить свои инженерные навыки и умение собирать сложные конструкции. Всю документацию и инструкции парень выложил в свободный доступ на популярный сервис доступа к свободным разработкам и компьютерному коду GitHub.

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