Ютубер створив робота із "Зоряних війн" і заощадив $850: як у нього це вийшло (відео)

Крокуючий AT-AT створений за допомогою 3D-друку та міні-ПК на базі Arduino.

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Американець Джеймс Брутон використав свої інженерні навички, принтер для 3D-друку та вміння програмувати на Arduino, щоб створити власного робота All Terrain Armored Transport (AT-AT) із "Зоряних війн", повідомляє Interesting Engineering. Таким чином, ютубер заощадив понад $850, які необхідно заплатити за аналогічну іграшку в магазині.

У франшизі найпопулярнішого голлівудського фільму бойові роботи AT-AT входили до складу імперських сил, які виборювали проти демократичного федерального союзу повстанців. Це один із найкультовіших роботів серії поряд з R2-D2 та іншими відомими персонажами серії.

Однією з проблем подібних роботів комерційних версій є те, що вони дуже нестійкі та постійно перевертаються, але інженер підкреслює, що його модель стійкіша і тримає рівновагу.

Джеймс постійно допрацьовує своїх роботів AT-AT і має кілька варіантів моделей Фото: Скриншот

Брутон використав комп'ютерну програмовану плату Arduino Mega 2560 як систему управління серводвигунами, що дозволило відправляти роботу команди за допомогою універсального передавача DSM.

В принципі, тепер будь-хто може спробувати повторити експеримент Джеймса і перевірити свої інженерні навички та вміння збирати складні конструкції. Усю документацію та інструкції хлопець виклав у вільний доступ на популярний сервіс доступу до вільних розробок та комп'ютерного коду GitHub.

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