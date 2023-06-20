За вами могут следить через камеру смартфона: эксперты объяснили, как защититься

По словам эксперта из NordVPN, недостаточно просто заклеить камеру, ведь хакеры найдут другие лазейки.

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Киберпреступники могут взломать камеру вашего телефона или ноутбука, чтобы следить за своими жертвами и делать видеозаписи. Эксперты по безопасности из компании NordVPN рассказали, как можно защититься от этого, передает издание Daily Star.

В последнее время участились случаи так называемого "camfecting" (взлома камеры). Наблюдая за людьми через ноутбуки, смартфоны или веб-камеры, преступники собирают информацию, которую затем используют для шантажа пользователей.

По словам экспертов, проверить камеру на смартфонах, довольно просто: большинство моделей iPhone и устройств на Android есть зеленый значок в правом верхнем углу экрана, указывающий, что она включена, а на многих ноутбуков есть специальная лампочка. Это весьма распространенный метод защиты, но некоторые хакеры умеют его обходить, поэтому стоить обращать внимание на производительность гаджетов — если они по непонятной причине начали "тормозить" или греться — это явный признак взлома. В таком случае стоит проверить систему на вредоносные программы или обратиться к специалистам.

Представитель NordVPN Адрианус Варменховен назвал самый простой и надежный способ предотвратить слежку через устройства: заклеить камеру клейкой лентой или пленкой, но это не решит главную проблему — уязвимость системы. Если хакер получил доступ к оптике, то наверняка может завладеть личными файлами, социальными сетями и даже посмотреть историю браузера. Чтобы избежать этого, стоит пользоваться антивирусными программами, брандмауэрами, а также не открывать письма из незнакомых источников, не скачивать подозрительные файлы и не указывать данные для входа.

Ранее ученые нашли способ определять местоположение телефона по SMS. Злоумышленники могут отправлять сообщения, незаметно для жертвы, а затем рассчитать задержку между отправкой и доставкой. Способы защититься есть, но они довольно сложные, поскольку требуют участия оператора сотовой связи.