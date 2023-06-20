За вами могут следить через камеру смартфона: эксперты объяснили, как защититься
По словам эксперта из NordVPN, недостаточно просто заклеить камеру, ведь хакеры найдут другие лазейки.
Киберпреступники могут взломать камеру вашего телефона или ноутбука, чтобы следить за своими жертвами и делать видеозаписи. Эксперты по безопасности из компании NordVPN рассказали, как можно защититься от этого, передает издание Daily Star.
В последнее время участились случаи так называемого "camfecting" (взлома камеры). Наблюдая за людьми через ноутбуки, смартфоны или веб-камеры, преступники собирают информацию, которую затем используют для шантажа пользователей.
По словам экспертов, проверить камеру на смартфонах, довольно просто: большинство моделей iPhone и устройств на Android есть зеленый значок в правом верхнем углу экрана, указывающий, что она включена, а на многих ноутбуков есть специальная лампочка. Это весьма распространенный метод защиты, но некоторые хакеры умеют его обходить, поэтому стоить обращать внимание на производительность гаджетов — если они по непонятной причине начали "тормозить" или греться — это явный признак взлома. В таком случае стоит проверить систему на вредоносные программы или обратиться к специалистам.
Представитель NordVPN Адрианус Варменховен назвал самый простой и надежный способ предотвратить слежку через устройства: заклеить камеру клейкой лентой или пленкой, но это не решит главную проблему — уязвимость системы. Если хакер получил доступ к оптике, то наверняка может завладеть личными файлами, социальными сетями и даже посмотреть историю браузера. Чтобы избежать этого, стоит пользоваться антивирусными программами, брандмауэрами, а также не открывать письма из незнакомых источников, не скачивать подозрительные файлы и не указывать данные для входа.
Ранее ученые нашли способ определять местоположение телефона по SMS. Злоумышленники могут отправлять сообщения, незаметно для жертвы, а затем рассчитать задержку между отправкой и доставкой. Способы защититься есть, но они довольно сложные, поскольку требуют участия оператора сотовой связи.