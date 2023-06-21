Упали возле складов: в РФ подтвердили атаку дронов на воинскую часть в Подмосковье (фото, видео)

По данным росСМИ, три беспилотника в Новой Москве и Московской области якобы подавили средствами радиоэлектронной борьбы. А очевидцы показывали кадры свободного пролета одного из дронов.

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Российские власти признали, что два ударных дрона упали утром 21 июня на подлете к складам одной из воинских частей в поселке Калининец. Об этом написал в Telegram губернатор Московской области Андрей Воробьев.

"Сегодня два аппарата самолетного типа упали ориентировочно в 5:30 и 5:50 утра на подлете к складам одной из воинских частей в результате противодействия военных. Осколки обнаружены, разрушений и пострадавших нет", — проинформировал чиновник.

Спецслужбы выясняют, что произошло, территория сейчас оцеплена. Воробьев просил местных жителей сохранять спокойствие.

Падение двух ударных дронов зафиксировали в районе 15-го мотострелкового полка Таманской дивизии в Подмосковье

РосСМИ писали о якобы подавлении трех беспилотных летательных аппаратов в Новой Москве и Московской области средствами радиоэлектронной борьбы.

Позже в сети появились кадры пролета одного из дронов, который утром 21 июня упал в Наро-Фоминске в Подмосковье. Медиа "112" пишет о падении двух ударных дронов в районе 15-го мотострелкового полка Таманской дивизии в Подмосковье.

Напомним, что утром 21 июня очевидцы сообщили о взрыве беспилотника в небе над деревней Лукино в Новой Москве. В результате инцидента никто не пострадал.

Бойцы 36-й отдельной бригады морской пехоты имени контрадмирала Михаила Белинского 20 июня показали кадры успешной работы дронами-камикадзе по военной технике армии РФ. FPV-дрон нанес удар прямо под башню одной из БМП.