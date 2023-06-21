Взрывы в Подмосковье: дроны упали рядом с воинской частью, – СМИ (фото)

Местные жители услышали два взрыва с разницей в пять минут. Беспилотники могли атаковать склады в районе дислокации 15-го мотострелкового полка Таманской дивизии.

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В небе над деревней Лукино в Новой Москве взорвался беспилотник. Об этом сообщило утром 21 июня российское медиа Mash со ссылкой на очевидцев.

Местные жители услышали взрыв около 5 часов утра, оперативные службы работают на месте падения обломков. В результате инцидента никто не пострадал, разрушений тоже нет, отметили пропагандисты.

По данным издания, беспилотник упал в районе реки Пахра.

Другое медиа Baza дополняет, что сразу несколько беспилотников упали в Подмосковье около 5 утра рядом с воинской частью. По предварительным данным никто не пострадал.

Беспилотник упал в районе реки Пахра

"Два беспилотника упали в районе поселка Калининец Наро-Фоминского округа Подмосковья. Местные жители услышали два взрыва с разницей в пять минут. Зону, где упали обломки, оцепили — работают оперслужбы", — говорится в сообщении Mash.

Teelgram-каналы со ссылкой на очевидцев пишут, что дроны упали на склады в поселке Калинец в районе дислокации 15-го мотострелкового полка Таманской дивизии.

Напомним, что 20 июня в Укроборонпроме заявили об успешном применении беспилотника с дальностью поражения в тысячу километров.

Фокус ранее писал об успехах бойцов роты ударных дронов "Маґури" по уничтожению российских оккупантов. На их достижения обратил внимание президент Украины Владимир Зеленский.