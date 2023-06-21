Вибухи у Підмосков'ї: дрони впали біля військової частини, – ЗМІ (фото)

Місцеві жителі почули два вибухи з різницею у п'ять хвилин. Безпілотники могли атакувати склади в районі дислокації 15-го мотострілецького полку Таманської дивізії.

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У небі над селом Лукіно у Новій Москві вибухнув безпілотник. Про це повідомило вранці 21 червня російське медіа Mash із посиланням на очевидців.

Місцеві жителі почули вибух близько 5 години ранку, оперативні служби працюють на місці падіння уламків. Внаслідок інциденту ніхто не постраждав, руйнувань теж немає, зазначили пропагандисти.

За даними видання, безпілотник упав у районі річки Пахра.

Інше медіа Baza доповнює, що відразу кілька безпілотників впали в Підмосков'ї близько 5 ранку поряд із військовою частиною. За попередніми даними, ніхто не постраждав.

Безпілотник упав у районі річки Пахра

"Два безпілотника впали в районі селища Калінінець Наро-Фомінського округу Підмосков'я. Місцеві жителі почули два вибухи з різницею в п'ять хвилин. Зону, де впали уламки, перекрили — працюють оперслужби", — йдеться у повідомленні Mash.

Teelgram-канали з посиланням на очевидців пишуть, що дрони впали на склади у селищі Калинець у районі дислокації 15-го мотострілецького полку Таманської дивізії.

Нагадаємо, що 20 червня в "Укроборонпромі" заявили про успішне застосування безпілотника з дальністю поразки в тисячу кілометрів.

Фокус раніше писав про успіхи бійців роти ударних дронів "Маґурі" щодо знищення російських окупантів. На їхнє досягнення звернув увагу президент України Володимир Зеленський.