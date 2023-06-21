Впали біля складів: в РФ підтвердили атаку дронів на військову частину у Підмосков'ї (фото, відео)

За даними росЗМІ, три безпілотники в Новій Москві та Московській області нібито знищили засобами радіоелектронної боротьби. А очевидці показували кадри вільного прольоту одного з дронів.

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Російська влада визнала, що два ударні дрони впали вранці 21 червня на підльоті до складів однієї з військових частин у селищі Калінінець. Про це написав у Telegram губернатор Московської області Андрій Воробйов.

"Сьогодні два апарати літакового типу впали орієнтовно о 5:30 та 5:50 ранку на підльоті до складів однієї з військових частин у результаті протидії військових. Уламки виявлено, руйнувань та постраждалих немає", — проінформував чиновник.

Спецслужби з'ясовують, що сталося, територію зараз оточили. Воробйов просив місцевих жителів зберігати спокій.

Падіння двох ударних дронів зафіксували в районі 15-го мотострілецького полку Таманської дивізії у Підмосков'ї

РосЗМІ писали про нібито знищення трьох безпілотних літальних апаратів у Новій Москві та Московській області засобами радіоелектронної боротьби.

Пізніше в мережі з'явилися кадри прольоту одного з дронів, що вранці 21 червня впав у Наро-Фомінську в Підмосков'ї. Медіа "112" пише про падіння двох ударних дронів у районі 15-го мотострілецького полку Таманської дивізії у Підмосков'ї.

Нагадаємо, що вранці 21 червня очевидці повідомили про вибух безпілотника у небі над селом Лукіно у Новій Москві. Внаслідок інциденту ніхто не постраждав.

Бійці 36-ї окремої бригади морської піхоти імені контрадмірала Михайла Бєлінського 20 червня показали кадри успішної роботи дронами-камікадзе з військової техніки армії РФ. FPV-дрон завдав удару прямо під башту однієї з БМП.