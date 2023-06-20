"Філігранно мінусують": дрони ЗСУ підірвали БМП й "тачанку" росіян (відео)
Підрозділ "Сови" похвалився влучними ударами FPV-безпілотників, які допомагають українському контрнаступу.
Бійці 36-ї окремої бригади морської піхоти імені контрадмірала Михайла Бєлінського знищили російську бойову техніку за допомогою дронів-камікадзе. Вони показали результати успішної роботи на YouTube-каналі.
Спочатку бійці підрозділу ударних безпілотників "Сови" виявили бойову машину піхоти, яку росіяни кинули посеред дороги з відчиненими дверима та люками. Оператор направив FPV-дрон камікадзе і завдав удару прямо під вежу, щоб окупанти не змогли евакуювати машину і повернути її в дію.
Наскільки серйозні пошкодження отримала БМП, з'ясувати неможливо, оскільки відео обривається у момент вибуху безпілотника, але у 36-й бригаді запевняють, що "філігранно мінусують ворожу техніку". Додатковою метою "Сов" став російський пікап із великокаліберним кулеметом, встановленим біля заднього борту у стилі "махновської тачанки".
Нещодавно український дрон-камікадзе PEGAS+ утилізував БМП окупантів. Оператор СБУ влучно потрапив у вежу, яка відірвалася від вибуху.
До цього 8-й батальйон УДА "Аратта" дроном-камікадзе вразив БМП, яка обстрілює українські позиції. Машина була прикрита системою динамічного захисту, яка могла збільшити пошкодження, отримані під час удару.