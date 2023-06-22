ВС РФ применяют на фронтах краны с РЭБ "Поле-21": выдают за помощь херсонцам (фото)

Как утверждают оккупанты, антенны нужны для работы мобильной связи в затопленных районах, но на деле они "глушат" спутниковые сигналы.

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Российские войска устанавливают на фронтах гражданские автомобили с антеннами, которые подавляют работу беспилотников. Об этом в Facebook сообщил украинский военный связист Сергей Флэш.

Россияне ставят в полях грузовики с системами радиоэлектронной борьбы "Поле-21", поднимая антенны на кранах. Они излучают мощные помехи, которые "глушат" спутниковую навигацию дронов, не давая им летать. По мнению связиста, аэроразведчикам стоит обращать внимание на такие объекты, чтобы ВСУ их уничтожали.

Антенна модуля "Поле-21" на автокране в Херсонской области Фото: Facebook

Российские Telegram-каналы уверяют, будто эти краны поднимают не что иное, как гражданские станции мобильной связи для жителей затопленных районов Херсонской области. В ответ Сергей Флэш показал: после уничтожения "мирного" комплекса украинский БПЛА "увидел" 29 спутников, а до этого не мог подключиться ни к одному из них.

Автокран с модулем "Поле-21" в Херсонской области Фото: Facebook

Как работает система РЭБ "Поле-21"

"Поле-21" — это модули помех, которые поступили на вооружение российской армии в 2016 году. Они подавляют спутниковые системы навигации GPS, Galileo, GLONASS, BeiDou, а также мешают работе спутникового интернета Starlink, из-за этого украинские военные не могут запускать дроны гражданского класса, такие как DJI Mavic.

Один модуль состоит из одной-трех антенн мощностью около 100 Вт каждая, работающих по кругу. Дальность действия помех составляет около 25 км, а операторы ВС РФ могут управлять "Полем" на расстоянии.

В марте Сергей Флэш сообщал, что ВС РФ устанавливают модули "Поле-21" на домах и вышках связи. У оккупантов есть специальные антенны, которые выглядят как гражданские.

Ранее ВСУ показали, как дрон "Лелека" помог уничтожить систему "Поле-21" в Херсонской области. Аэроразведчики заметили комплексы РЭБ с воздуха и передали их координаты артиллеристам, которые нанесли точные удары.