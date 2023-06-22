Смарт-часы могут следить за вами и собирать данные: разведчики предупреждают

Вредоносное ПО способно раскрыть почти все личные данные пользователя.

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Смарт-часы, имеющие функцию автоматического подключения к мобильным телефонам и сетям Wi-Fi с возможностью получать доступ к пользовательским данным, могут использоваться для получения личных данных. Об этом над днях сообщил Департамент армейских уголовных расследований (CID), сообщает издание defensenews.com.

Какие данные могут узнать смарт-часы

По информации следователей CID, умные часы могут содержать вредоносное ПО, способное получить доступ к банковской информации, списку контактов и паролям от учетных записей их владельца, а также к камерам смартфонов и к голосовым сообщениям.

Сотрудники независимого правоохранительного агентства CID не сказали, какое количество гаджетов на данный момент способно красть данные. Однако известно, что многие из современных технологий давно конфликтуют с системами национальной безопасности.

Издание приводит в пример ситуацию 2018 года, когда одно из фитнес-приложений, публикующее карту активности пользователей, невольно раскрыло местонахождение некоторых военных баз, в том числе военных баз США на Ближнем Востоке.

Отдел безопасности CID призвал военнослужащих, получивших в свое распоряжении смарт-часы без специального на то запроса, не включать устройство, а сообщать об этом в службу безопасности.

Напомним, 22 июня 2023 года был протестирован спутниковый интернет для мобильной связи, который смог словить обычный смартфон.