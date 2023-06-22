Смарт-годинники можуть стежити за вами і збирати дані: розвідники попереджають

Шкідливе ПЗ здатне розкрити майже всі особисті дані користувача.

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Смарт-годинники, що мають функцію автоматичного під'єднання до мобільних телефонів і мереж Wi-Fi з можливістю отримувати доступ до користувацьких даних, можуть використовуватися для отримання особистих даних. Про це днями повідомив Департамент армійських кримінальних розслідувань (CID), повідомляє видання defensenews.com.

Які дані можуть дізнатися через смарт-годинник

За інформацією слідчих CID, розумні годинники можуть містити шкідливе ПЗ, здатне отримати доступ до банківської інформації, списку контактів і паролів від облікових записів їхнього власника, а також до камер смартфонів і до голосових повідомлень.

Співробітники незалежного правоохоронного агентства CID не сказали, яка кількість гаджетів наразі здатна красти дані. Однак відомо, що багато які із сучасних технологій давно конфліктують з системами національної безпеки.

Видання наводить як приклад ситуацію 2018 року, коли один із фітнес-застосунків, що публікує карту активності користувачів, мимоволі розкрив місцезнаходження деяких військових баз, зокрема військових баз США на Близькому Сході.

Відділ безпеки CID закликав військовослужбовців, які отримали у своє розпорядження смарт-годинник без спеціального на те запиту, не вмикати пристрій, а повідомляти про це в службу безпеки.

Нагадаємо, 22 червня 2023 року було протестовано супутниковий інтернет для мобільного зв'язку, який зміг зловити звичайний смартфон.