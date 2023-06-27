Как в Instagram, только лучше. Telegram запускает свои Stories, Дуров раскрыл фишки

Пользователи получат много инструментов для настройки контента, например, смогут выбрать срок отображения: от 6 ч до бесконечности.

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В июле мессенджер Telegram запустит режим Stories по примеру Instagram и Facebook. Основатель проекта Павел Дуров расскрыл подробности на своем канале.

Stories ("Истории") — это фотографии или короткие видео вместе с эффектами и фильтрами, которые видны в аккаунте Instagram всего 24 ч. Социальная сеть Instagram внедрила такую функцию в 2016 году, и она стала очень популярной.

Павел Дуров признал, что несколько лет пользователи просили ввести "истории" в Telegram — на них пришлись более половины всех предложений. Сейчас команда завершает последний этап тестирования, планируя запустить новую функцию в начале июля.

"Изначально мы были против этого, так как Stories уже везде. Однако Telegram не был бы Telegram, если бы мы не слушали наших пользователей и не внедряли инновации в существующие форматы", — отметил он. — "После наших внутренних тестов Stories даже скептики в нашей команде начали ценить эту функцию".

Скоро Stories появятся в специальном разделе, размещенном в верхней части списка чатов, по задумке разработчиков, этот блок будет расширяться и уменьшаться по желанию, чтобы быть всегда под рукой, но не занимать много места на экране. Если же пользователь не захочет видеть истории от каких-то людей или каналов, то сможет легко отправить их в список "Скрытые" в разделе "Контакты".

Для авторов Stories разработчики тоже подготовили большое количество настроек. К примеру, снимать фото и видео для них можно снимать одновременно основной и фронтальной камерами, как сообщения-"кружочки". Для редактирования добавят десятки инструментов, а также подписи и ссылки. В отличие от Instagram, Telegram позволяет выбрать срок "жизни" контента: 6, 12, 24, 48 ч или же неограниченный. Для каждой "истории" можно выбрать, кто именно может ее увидеть, например, ролик можно показать только избранным контактам.

По мнению Павла Дурова, "Истории" сделают профили в Telegram более яркими и информативными. Вероятно, пользователи смогут больше узнать о жизни своих контактов и получить больше разнообразного контента. В то же время, каналы должны увеличить охват пользователей благодаря будущей функции репостов сообщений в Stories.

"Стать вирусным в Telegram станет намного проще", — поделился Дуров. — "Это ознаменует новую эру в Telegram, где он станет еще более веселым и социальным, чем сейчас".

24 июня в Telegram произошел масштабный сбой на фоне мятежа ЧВК "Вагнер" в России. Пользователи жаловались на медленную загрузку данных и даже "вылеты" приложения.

Недавно стало известно, что в России пытали администратора Telegram-канала "Настоящее преступление", который сообщал о ситуации в Мариуполе. По словам Руслана Ушакова, после задержания неизвестные люди в гражданском били его током, чтобы получить признательные показания.