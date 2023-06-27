Як в Instagram, тільки краще. Telegram запускає свої Stories, Дуров розкрив фішки

Користувачі отримають багато інструментів для налаштування контенту, наприклад, зможуть вибрати термін відображення: від 6 годин до нескінченності.

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У липні месенджер Telegram запустить режим Stories за прикладом Instagram і Facebook. Засновник проєкту Павло Дуров розкрив подробиці на своєму каналі.

Stories ("Історії") — це фотографії або короткі відео разом з ефектами і фільтрами, які видно в акаунті Instagram лише протягом 24 годин. Соціальна мережа Instagram впровадила таку функцію у 2016 році, і вона стала дуже популярною.

Павло Дуров визнав, що кілька років користувачі просили запровадити "Історії" в Telegram — на них припало більше половини всіх пропозицій. Зараз команда завершує останній етап тестування, плануючи запустити нову функцію на початку липня.

"Спочатку ми були проти цього, оскільки Stories уже є скрізь. Однак Telegram не був би Telegram, якби ми не слухали наших користувачів і не впроваджували інновації в наявні формати", — зазначив він. — "Після наших внутрішніх тестів Stories навіть скептики в нашій команді почали цінувати цю функцію".

Скоро Stories з'являться в спеціальному розділі, розміщеному у верхній частині списку чатів, за задумом розробників, цей блок буде розширюватися і зменшуватися за бажанням, щоб бути завжди під рукою, але не займати багато місця на екрані. Якщо ж користувач не захоче бачити історії від якихось людей або каналів, то зможе легко відправити їх у список "Приховані" в розділі "Контакти".

Для авторів Stories розробники теж підготували велику кількість налаштувань. Приміром, знімати фото і відео для них можна одночасно основною і фронтальною камерами, — так само як повідомлення-"кружечки". Для редагування додадуть десятки інструментів, а також підписи та посилання. На відміну від Instagram, Telegram дає змогу вибрати термін "життя" контенту: 6, 12, 24, 48 годин або ж необмежений. Для кожної "історії" можна вибрати, хто саме може її побачити, наприклад, ролик можна показати тільки обраним контактам.

На думку Павла Дурова, "Історії" зроблять профілі в Telegram більш яскравими та інформативними. Ймовірно, користувачі зможуть більше дізнатися про життя своїх контактів і отримати більше різноманітного контенту. Водночас канали мають збільшити охоплення користувачів завдяки майбутній функції репостів повідомлень у Stories.

"Стати вірусним у Telegram стане набагато простіше", — поділився Дуров. — "Це ознаменує нову еру в Telegram, де він стане ще більш веселим, ніж зараз".

24 червня в Telegram стався масштабний збій на тлі заколоту ПВК "Вагнер" у Росії. Користувачі скаржилися на повільне завантаження даних і навіть "вильоти" програми.

Нещодавно стало відомо, що в Росії катували адміністратора telegram-каналу "Настоящее преступление", який повідомляв про ситуацію в Маріуполі. За словами Руслана Ушакова, після затримання невідомі люди в цивільному били його струмом, щоб отримати свідчення.