Компания из КНР не против, что в России их дроны выдают за свои, но она "против войны"

Китайский производитель беспилотников обещает, что будет мониторить поставки, чтобы дроны Autel не использовали против Украины.

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Компания Autel Robotics, которая является одним из популярных производителей беспилотников, заявила, что "не создает свои БПЛА для военных целей и не одобряет такое их использование", сообщает DroneDJ. "Это не было первоначальной задачей нашей компании", говорится в опубликованном заявлении Autel Robotics.

Скандал с дронами Autel Robotics разразился после того, как на российском форуме ПМЭФ представили якобы "отечественные" БПЛА "Патриот К30Т", который, как оказалось, является просто перекрашенным и переименованным Autel EVO II Pro V3. Позже российская "компания производитель", которая выставила дроны на показ, признала, что это китайская модель, просто ПО в ней "суверенной, российской разработки".

Сравнение дронов EVO II Pro V3 и Патриот K30T Фото: verstka.media

Как известно, многие зарубежные компании из-за санкций и для поддержки Украины покинули страну-агрессора, но Autel Robotics занимает второе место (после DJI) по поставкам беспилотников в РФ, так что вряд ли уйдет с рынка России.

Впрочем, в компании заявили, что "проводит тщательное сканирование списка клиентов и если обнаружит, что потенциальный партнер нарушает требования, то Autel Robotics категорически откажется с ним сотрудничать".

Если честно, остается непонятным, как эти процедуры "сканирования" позволят выявить нарушения в России, которая может использовать для армейских закупок многоступенчатую сеть фирм-прокладок. Да и вряд ли китайская компания упустит выгоду от больших объемов заказов Минобороны РФ через частные фирмы.

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