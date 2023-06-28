Погибель для россиян: ВСУ тестируют сверхточную систему артразведки "БАРАК" (фото)

Новые комплексы по звуку обнаруживают вражескую артиллерию и даже пулеметы на расстоянии до 30 км, позволяя украинским военным уничтожать целые батареи ВС РФ.

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Украинские военные испытывают новейшую систему артиллерийской разведки "БАРАК". Подполковник Виталий Высоцкий рассказал изданию АрміяInform, как технология усилить армию и поможет выбить оккупантов.

"БАРАК" (централизованная многопользовательская система аудиометрической разведки пассивного принципа) — это многофункциональная аудиометрическая система, которая позволяет определять местоположение артиллерийских орудий во время стрельбы: от минометов до самых крупных пушек и реактивных систем. Комплекс состоит из 8 или более небольших модулей размером с чемодан-дипломат, оснащенных микрофонами направленного действия — их устанавливает по специальным схемам на участке длиной несколько километров. Каждый прибор работает независимо от остальных и имеет запас энергии на 5-7 суток, оператор может управлять ими дистанционно и обрабатывать данные разными способами.

Модуль БАРАК на передовой Фото: Армія Inform

"Полученные данные передаются старшему начальнику, который уже принимает решение о целесообразности или возможности применения ответного огня", — отметил Виталий Высоцкий.

Последняя версия показывает координаты артподразделений и отдельных пушек на расстоянии до 30 км всего через пять секунд после того, как противник открыл огонь, и с максимальной погрешностью всего в 30-50 м — это очень хороший показатель для артиллеристов. Чтобы еще точнее прицелиться по позиции противника и открыть ответный огонь, украинские военные сверяют показатели "БАРАК" с данным от разведывательных беспилотников и тактической авиации. "Птички" постоянно летают над полем боя и передают информацию операторам в онлайн-режиме.

Солдат устанавливает модуль системы артразведки БАРАК Фото: Армія Inform

"С точки зрения точности определения координат стреляющих пушек или реактивных систем залпового огня он чрезвычайно точен на дистанциях в 25 км, и дает небольшую погрешность на максимальном расстоянии определения целей в 30 км. Более того, мы уже четко засекаем работу не только минометов всех калибров, но и зенитных установок и даже крупнокалиберных пулеметов на 10–12 км", — добавил старший оператор комплекса Ярослав.

Одна из мотопехотных бригад, действующих на Донецком направлении, получила "БАРАК" летом 2022 года от изобретателя из Одессы в надежде заменить устаревшие советские системы контрбатарейной борьбы и получить преимущество над ВС РФ. Начальник артиллерии этой бригады Виталий Высоцкий вместе с подчиненными почти год тестировал технологию и считает, что она уже почти готова к повсеместному применению в ВСУ. Комплекс смогут взять на вооружение только после прохождения государственных испытаний и запуска серийного производства.

Комплекс БАРАК Фото: Армія Inform

По словам подполковника, сначала подразделение получило весьма примитивную систему, которую постепенно усовершенствовали общими усилиями. Команда разработчиков приезжала на боевые позиции и записывала звуки стрельбы из артиллерийских орудий ВСУ, которые есть и на вооружении российской армии, а затем возвращались в Одессу, исправляли ошибки, улучшали программное обеспечение с учетом новых данных и факторов, таких как интенсивность работы вражеской артиллерии, температуры, времени суток.

"Из последних обновлений, которые сделали для БАРАКа одесситы, — это возможность засекать пролеты иранских "Шахедов", а также самоперезапуск модуля или системы, когда звуки выходов фиксируются нечетко, — поделился Виталий Высоцкий. — База звуков для определения целей постоянно обновляется, вплоть до калибров менее 82 мм. Кстати, последнюю версию комплекса БАРАК уже активно применяют непосредственно на одесском побережье".

Первая версия системы БАРАК Фото: Армія Inform

Представитель ВСУ обратил внимание, что модули "БАРАК" действуют пассивно, без какого-либо излучения, поэтому их невозможно засечь и подавить средствами радиоэлектронной борьбы. Конечно, их можно обнаружить и уничтожить физически, но это очень сложно из-за маленьких размеров. При этом комплекс будет работать, если россияне выведут из строя несколько микрофонов. Еще модули могут работать в плохую погоду, когда не могут летать дроны, хотя без них точность ударов значительно снижается.

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