Загибель для росіян: ЗСУ тестують надточну систему артрозвідки "БАРАК" (фото)

Нові комплекси за звуком виявляють ворожу артилерію і навіть кулемети на відстані до 30 км, даючи змогу українським військовим знищувати цілі батареї ЗС РФ.

Related video

Українські військові випробовують новітню систему артилерійської розвідки "БАРАК". Підполковник Віталій Висоцький розповів виданню АрміяInform, як технологія посилить армію і допоможе вибити окупантів.

"БАРАК" (централізована багатокористувацька система аудіометричної розвідки пасивного принципу) — це багатофункціональна аудіометрична система, що дає змогу визначати розташування артилерійських знарядь під час стрільби: від мінометів до найбільших гармат і реактивних систем. Комплекс складається з 8 або більше невеликих модулів розміром із валізу-дипломат, оснащених мікрофонами спрямованої дії — їх встановлюють за спеціальними схемами на ділянці завдовжки кілька кілометрів. Кожен прилад працює незалежно від інших і має запас енергії на 5-7 діб, оператор може керувати ними дистанційно й обробляти дані різними способами.

Модуль БАРАК на передовій Фото: Армія Inform

"Отримані дані передаються старшому начальнику, який уже ухвалює рішення про доцільність або можливість застосування вогню у відповідь", — зазначив Віталій Висоцький.

Остання версія показує координати артпідрозділів і окремих гармат на відстані до 30 км лише за п'ять секунд після того, як противник відкрив вогонь, і з максимальною похибкою лише в 30-50 м — це дуже хороший показник для артилеристів. Щоб ще точніше прицілитися по позиції противника і відкрити вогонь у відповідь, українські військові звіряють показники "БАРАК" з даними від розвідувальних безпілотників і тактичної авіації. "Пташки" постійно літають над полем бою і передають інформацію операторам в онлайн-режимі.

Солдат встановлює модуль системи артразвідки БАРАК Фото: Армія Inform

"З точки зору точності визначення координат гармат, що стріляють, або реактивних систем залпового вогню, він надзвичайно точний на дистанціях у 25 км, і дає невелику похибку на максимальній відстані визначення цілей у 30 км. Ба більше, ми вже чітко засікаємо роботу не тільки мінометів усіх калібрів, а й зенітних установок і навіть великокаліберних кулеметів на 10-12 км", — додав старший оператор комплексу Ярослав.

Одна з мотопіхотних бригад, що діють на Донецькому напрямку, отримала "БАРАК" влітку 2022 року від винахідника з Одеси, сподіваючись замінити застарілі радянські системи контрбатарейної боротьби та отримати перевагу над ЗС РФ. Начальник артилерії цієї бригади Віталій Висоцький разом із підлеглими майже рік тестував технологію і вважає, що вона вже майже готова до масового застосування в ЗСУ. Комплекс зможуть узяти на озброєння тільки після проходження державних випробувань і запуску серійного виробництва.

Комплекс БАРАК Фото: Армія Inform

За словами підполковника, спочатку підрозділ отримав досить примітивну систему, яку поступово вдосконалили спільними зусиллями. Команда розробників приїжджала на бойові позиції й записувала звуки стрільби з артилерійських знарядь ЗСУ, що є й на озброєнні російської армії, а потім поверталися до Одеси, виправляли помилки, покращували програмне забезпечення з урахуванням нових даних і чинників, як-от інтенсивність роботи ворожої артилерії, температури, часу доби.

"З останніх оновлень, які зробили для БАРАКа одесити, це можливість засікати прольоти іранських "Шахедів", а також самоперезапуск модуля або системи, коли звуки виходів фіксуються нечітко", — поділився Віталій Висоцький. — "База звуків для визначення цілей постійно оновлюється, аж до калібрів менше 82 мм. До речі, останню версію комплексу БАРАК уже активно застосовують безпосередньо на одеському узбережжі".

Перша версія системи БАРАК Фото: Армія Inform

Представник ЗСУ звернув увагу, що модулі "БАРАК" діють пасивно, без будь-якого випромінювання, тому їх неможливо засікти і придушити засобами радіоелектронної боротьби. Звісно, їх можна виявити і знищити фізично, але це дуже складно через маленькі розміри. При цьому комплекс працюватиме, якщо росіяни виведуть з ладу кілька мікрофонів. Ще модулі можуть працювати в погану погоду, коли не можуть літати дрони, хоча без них точність ударів значно знижується.

Раніше писали, який софт ЗСУ використовують для знищення російських військ. На зміну радянським технологіям прийшли "Дельта", "Кропива", GisArta та інші системи.