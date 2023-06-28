"Умный миномет" против техники: военные получат новую партию Switchblade на $19 млн

Система Switchblade 300 хорошо показала себя на войне в Украине, помогая ВСУ истреблять оккупантов и прикрывать пехоту на поле боя.

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Армия США заказала у компании AeroVironment дополнительную партию дронов-камикадзе Switchblade на сумму $18,9 млн. Подробности сообщает издание Military Aerospace, ссылаясь на заявление командования в Redstone Arsenal, штат Алабама.

Американские военные утверждают, что беспилотники Switchblade успешно зарекомендовал себя в Украине, уничтожая легкую бронетехнику ВС РФ и другие цели. Украинские военные официально применяют модель Switchblade 300, которые получили от западных партнеров.

Система Switchblade 300 работает, по сути своей, как "умный" минометный снаряд, поскольку запускается из специального тубуса под воздействием сжатого воздуха. Оказавшись в воздухе, боеприпас расправляет крылья, запускает электрический двигатель и автономно летит над заданной местностью, передавая обычное и инфракрасное видео в реальном времени оператору, которые видит изображение на экране станции управления.

Дальность связи с дроном-камикадзе составляет около 10 км. Летая на высоте 150 м, Switchblade 300 выискивает цели, "подсвечивает" их на экране и передает из GPS-координаты. Оператор может отдать команду для атаки, после чего БПЛА сам наведется и спикирует на цель и взорвется при столкновении. Мощность боеголовки эквивалентна 40-мм гранате, и ее достаточно для поражения легких бронированных машин, пехоты или складов с боеприпасами.

В феврале появилось видео применения ВСУ дрона-камикадзе Switchblade 300. С помощью "умного" боеприпаса уничтожила скопление российской пехоты на передовой.

В мае сообщалось, что США передадут Украине новейшие дроны-камикадзе Switchblade 300 Block 20. Новая версия получила много обновлений, в том числе усиленную связь, увеличенное время полет, модульную полезную нагрузку.