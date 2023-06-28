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Диджитал

В Японии создали роботов в виде рук Доктора Осьминога: на что они способны (фото, видео)

роботы Arms, гибкие протезы Arms, масахико инами
Создатель "рук Доктора Осьминога" демонстрирует свое изделие

Руководитель группы разработчиков Масахико Инами считает, что роботические руки станут продолжением человеческого тела и помогут увеличить его потенциал.

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В Японии инженеры-роботехники разработали и воплотили в реальность необычное устройство в виде нескольких рук, которые крепятся к спине человека с помощью специальных рюкзаков. Речь об этом идет на сайте роботехнической компании Jizai Arms, которая выпускает экзо-протезы.

Вдохновлялись кукольным театром и ужасами: как разработчики создавали "танцующих киборгов"

"Гибкие руки" или же "танцующих киборгов" создала команда ученых из Токийского университета во главе с Масахико Инами. В комментарии Reuters он рассказал, что создавая роборуки, основывался на идее "дзидзай" — японского термина, который, по его словам, примерно означает автономию и свободу делать все что угодно. Ученые поставили перед собой цель сделать устройство для улучшения возможностей человека.

"Например, как музыкальный инструмент может стать продолжением вашего тела", — объяснил Инами. — "Оно абсолютно не соперник людям, а скорее средство для занятий, которые нам нравятся, такое же, как велосипед. Оно поддерживает нас и может раскрыть творческий потенциал".

Он также сообщил, что на создание "танцующих киборгов" его вдохновили традиционные японские кукольные представления и короткий рассказ писателя Ясунари Кавабата в стиле квази-ужасов о мужчине, который берет руку молодой женщины и проводит с ней ночь.

Что собой представляют гибкие роборуки Arms

Экзо-протезы выпустила японская компания Jizai, работающая в последнее время над проектом цифрового киборга — "свободного тела", в котором в полной мере используются носимые технологии, робототехника и технологии управления.

Так выглядит гибкий протез рук Arms, разработанный японской компанией Jizai Fullscreen
Так выглядит гибкий протез рук Arms, разработанный японской компанией Jizai

Протезы представляют собой носимую систему, состоящую из базового блока с шестью терминалами и съемной роботизированной руки. Она была разработана для обеспечения социального взаимодействия между несколькими пользователями, например обмена руками, и изучения возможных взаимодействий между цифровыми киборгами в обществе киборгов.

Чтобы показать, как действуют эти гибкие протезы на практике, разработчики сняли небольшой видеоролик. В нем показана танцовщица Аяка Кондо, на спину которой закрепили роботизированные "руки" Arms. Аяка танцует, а гибкие протезы повторяют за ней все движения ее рук.

Чтобы показать, что могут "руки человека-осьминога", создатели попросили двух танцовщиц исполнить танец, надев на спину их разработку Fullscreen
Чтобы показать, что могут "руки человека-осьминога", создатели попросили двух танцовщиц исполнить танец, надев на спину их разработку

Позже к девушке присоединяется другая танцовщица Рей Ханашима. Девушки начинают исполнять парный танец, во время которого закрепленные на их спинах роботы-руки уже не только повторяют движения каждой танцовщицы, но и взаимодействуют между собой.

К слову, СМИ, которые писали о новинке в сфере протезирования, уже сравнили Arms с "роборуками", которые создал персонаж из вселенной "Человека-паука" Доктор Октавиус ("Доктор Осьминог").

Кто такой Доктор Осьминог

Это суперзлодей, в дальнейшем антигерой, появляющийся в комиксах издательства Marvel Comics. Героя придумали писатель Стэн Ли, а нарисовал художник Стивен Дитко.

Доктор Осьминог, настоящее имя которого Отто Гюнтер Октавиус, — высокоинтеллектуальный злой ученый, заклятый враг Человека-паука. Популярность и известность приобрел после выхода фильма "Человек Паук-2".

Герой Вселенной Marvel выглядит как коренастый мужчина, одетый в зеленый костюм. На его спине располагаются 4 мощных механических щупальца. С их помощью этот антигерой может сильно избивать и даже калечить своих противников.

Доктор Осьминог способен вращать вокруг себя своими щупальцами словно мельница такими образом, чтобы отразить от себя пули. Также они дают герою возможность перемещаться по стенам.

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Напомним, в марте 2023 шестилетней украинке Марине, которой ампутировали ногу после ранение во время обстрела Херсона, установили протез. Без него девочка не могла даже долго сидеть на кровати. Марина стала первым ребенком в Украине, которому провели такую операцию

Кроме того в ноябре 2022 года стало известно, что бионическая рука украинского производства вошла в рейтинг лучших изобретений Time. Робот-протез украинского стартапа Esper Bionics попал на обложку американского журнала. В рейтинге продукт компании появился в категории "Доступность".