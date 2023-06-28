Thales модифицировала радары GM 200, отправленные Украине: как они усилят ПВО

Новая версия радара охватывает площадь на 100 км больше и точнее определяет угрозы на большом расстоянии.

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Компания Thales разрабатывает инновационную систему противовоздушной обороны, ключевым элементом которой станет модифицированный радар Ground Master 200 MM/A. Его особенности и характеристики раскрыли на авиасалоне в Париже, передает сайт Breaking Defense.

Исполнительный вице-президент компании Кристоф Саломон рассказал изданию, что война в Украине показала на практике, как много разных угроз исходит с неба, в том числе беспилотники новых типов, с которыми Запад еще не сталкивался. Поэтому Thales сейчас работает над новым набором датчиков, которые помогут обнаружить опасность и подобрать наиболее эффективные способы борьбы с ней.

Эти задачи призвана выполнять Ground Master 200 MM/A, модернизированная версия радара Ground Master 200, который в 2023 году передали Украине. Оборудование фиксирует цели и показывает на экране оператора доступные системы вооружения, которые лучше всего подходят для уничтожения. Новая модификация видит угрозы в радиусе около 350 км, что на 100 км больше по сравнению с предшественником. Кроме того, увеличилось разрешение и точность поиска на больших расстояниях.

"Это имеет огромное значение для области, которую охватывает радар", — подчеркнул один из инженеров Thales.

Он добавил, что сам Ground Master 200 MM/A, его мачта, силовой генератор и рабочая кабина с кондиционером для двух операторов находятся в 20-футовом укрытии, которое можно перевозить на грузовике, как и GM200. Развертывание радиолокатора занимает около 15 мин., а сборка — 10 мин., это поможет военным быстро покинуть позицию в случае обнаружения. Компания планирует выпустить GM 200 MM/A на рынок в 2024 году.

Наряду с модернизированным радаром Thales рекламировала систему противодействия БПЛА, известную как PARADE, которую можно интегрировать в более крупную систему противовоздушной обороны. По словам Кристофа Саломона, правительство Франции уже одобрила ее для защиты Олимпийских игр 2024 года в Париже.

Исполнительный вице-президент рассказал, что Thales рассматривает разные способы поражения воздушных угроз, в том числе энергетическое оружие. Такие системы будут более экономными, ведь невыгодно сбивать летательный аппарат за 10 000 евро ракетой стоимостью 1 млн евро. Кроме того, компания разрабатывает новые системы для противодействия баллистическим ракетам "в диапазоне высоких частот", которые позволят быстрее обнаруживать сверхбыстрые ракеты.

В феврале стало известно, что Thales передала Украине радар GM200 за деньги, выделенные Францией. Его объединили с системой ПВО SAMP/T.