Новый серийный номер: СМИ обнаружили дрон Shahed, который могут производить в России (фото)

Ранее серийные номера данных иранских дронов начинались с латинской буквы M и заканчивались числовым обозначением, достигавшим 1200.

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Обломок дрона-камикадзе "Герань-2" (Shahed-136) с крайне нехарактерным серийным номером Ы002 найден в Украине. Об этом информирует Telegram-канал "Оперативный ЗСУ".

В сообщении говорится о том, что это — очень необычная маркировка. Ранее серийные номера данных иранских дронов начинались с латинской буквы M и заканчивались числовым обозначением, достигавшим 1200.

Вероятно, подобный номер с российской буквой Ы и числом всего 002 может говорить о том, что это Shahed, производство которых было развернуто уже непосредственно на российской территории.

Фото: Оперативний ЗСУ

Производство Shahed в России: расследование

В расследовании "Протокола" отмечается, что дроны-камикадзе Shahed будут производить на территории Татарстана. Общая стоимость проекта оценивается в 115-130 млрд рублей. Российское руководство официально не признает закупки иранских дронов, поэтому беспилотники во внутренней документации называют "лодками", а Иран — "Беларусью".

Как сообщают журналисты, после объявления мобилизации в сентябре 2022 года руководству "Алабуги" спустили разнарядку по призыву. Через некоторое время, почувствовав нехватку кадров, руководство, по словам собеседника журналистов, решило взять небольшой гособоронзаказ, чтобы получить отсрочку для сотрудников. Договор с Ираном, как утверждает источник, подразумевал не только поставку комплектующих, из которых на территории "Алабуги" собирали готовые дроны, но и передачу иранской стороной нужной документации.

Финансирование производства Shahed

После вторжения войск России на территорию Украины проекты в зоне "Алабуга" начали сворачиваться. Среди тех, кто покинул СЭЗ, был, например, один из крупнейших налогоплательщиков, автоконцерн "Форд Соллерс". Государственные структуры могли возобновить финансирование.

Финансировать проект по производству иранских дронов будет российский государственный банк "ВТБ". Участие в производстве могут принимать участие компании: "Альбатрос", "АвиатестАэро", Алабуга и SuperCam. Все они так или иначе связаны не только с производством беспилотников, но и особой экономической зоной. Вопросы касаются производства боевых дронов и их отдельных частей.

Напомним, в конце июня аналитики заявили, что российская армия получила артиллерийские боеприпасы из Ирана. По информации проекта Ukraine Weapons Tracker, зафиксированы иранские 122-мм снаряды OF-462, которые теперь есть у российских артиллеристов.