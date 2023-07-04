Новий серійний номер: ЗМІ виявили дрон Shahed, який можуть виробляти в Росії (фото)

Раніше серійні номери даних іранських дронів починалися з латинської літери M і закінчувалися числовим позначенням, що досягало за 1200.

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Уламок дрону-камікадзе "Герань-2" (Shahed-136) з вкрай нехарактерним серійним номером Ы002 знайдено в Україні. Про це інформує Telegram-канал "Оперативний ЗСУ".

У повідомленні йдеться про те, що це — дуже незвичне маркування. Раніше серійні номери даних іранських дронів починалися з латинської літери M і закінчувалися числовим позначенням, що досягало за 1200.

Ймовірно, подібний номер з російською буквою Ы і числом всього 002 може говорити про те, що це Shahed, виробництво яких було розгорнуто вже безпосередньо на російській території.

Фото: Оперативний ЗСУ

Виробництво Shahed в Росії: розслідування

У розслідуванні "Протоколу" зазначається, що дрони-камікадзе Shahed вироблятимуть на території Татарстану. Загальну вартість проєкту оцінюють у 115-130 млрд рублів. Російське керівництво офіційно не визнає закупівлі іранських дронів, тому безпілотники у внутрішній документації називають "човнами", а Іран — "Білоруссю".

Як повідомляють журналісти, після оголошення мобілізації у вересні 2022 року керівництву "Алабуги" спустили рознарядку за призовом. Через деякий час, відчувши брак кадрів, керівництво, за словами співрозмовника журналістів, вирішило взяти невелике держоборонзамовлення, щоб отримати відстрочку для співробітників. Договір з Іраном, як стверджує джерело, мав на увазі не тільки постачання комплектуючих, з яких на території "Алабуги" збирали готові дрони, а й передачу іранською стороною потрібної документації.

Фінансування виробництва Shahed

Після вторгнення військ Росії на територію України проєкти у зоні "Алабуга" почалися згортатися. Серед тих, хто покинув ОЕЗ, був, наприклад, один із найбільших платників податків, автоконцерн "Форд Соллерс". Держані структури могли поновити фінансування.

Фінансувати проєкт з виробництва іранських дронів буде російський державний банк "ВТБ". Участь у виробництві можуть брати участь компанії: "Альбатрос", "АвіатестАеро", Алабуга та SuperCam. Всі вони так чи інакше пов'язані не лише з виробництвом безпілотників, але й особливою економічною зоною. Питання стосуються виробництва бойових дронів та їх окремих частин.

Нагадаємо, наприкінці червня аналітики заявили, що російська армія отримала артилерійські боєприпаси з Ірану. За інформацією проєкту Ukraine Weapons Tracker, зафіксовані іранські 122-мм снаряди OF-462, які тепер є у російських артилеристів.