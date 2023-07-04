Россияне пугают новым дроном-бомбером "Вектор ЛК-210": чем он грозит ВСУ

БПЛА на основе "летающего крыла" предназначен для борьбы с пехотой с помощью бомб.

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Российское ОКБ "Беспилотного Авиастроения" заявило о разработке своего беспилотника "Вектор ЛК-210" на основе "летающего крыла", сообщает агентство ТАСС. У дрона есть специальное модульное шасси, и оно позволяет нести беспилотнику несколько типов боеприпасов для поражения живой силы противника, говорят российские инженеры.

"Вектор ЛК-210" – это многоцелевой дрон, что выгодно отличает его от других беспилотников, которые обычно могут выполнять только задачу разведки или разведки и бомбометания.

"Нами с самого начала была принята концепция именно универсального аппарата. Мы сразу хотели создать беспилотник конкретного форм-фактора, но, чтобы внутри у него размещалось модульное шасси. Таким образом у нас получился своеобразный дрон-конструктор с неизменными внешними габаритными размерами, который позволяет компоновать внутри разное оборудование, а также располагать навесное оборудование, включая замену части фюзеляжа на требуемый для выполнения задачи форм-фактор", — отмечают инженеры ОКБ.

Про технические характеристики своего дрона в конструкторском бюро рассказывают следующее: беспилотник может нести боевую нагрузку массой до 2,5 кг. Например, БПЛА способен нести две ручных гранаты, кумулятивные ручные гранаты или сразу четыре боеприпаса ВОГ-17 или ВОГ-25.

Конструкторы отмечают, что в своей модели сделали основной упор именно на гранатах для подствольных выстрелов, поскольку боеприпасы ВОГ есть в каждом подразделении российских оккупантов, а значит дефицита этих гранатах не будет.

Полетное время дрона составляет стандартные на сегодня 1,5 часа, а максимальная высота, которую может достичь этот беспилотник равняется 2,5 км. Летит "Вектор ЛК-210" достаточно быстро – развивает скорость до 120 км/ч, но его крейсерская скорость составляет 65 км/ч.

В ОКБ отмечают, что дрону нестрашна плохая и влажная погода – все его части созданы из защищенных композитных материалов, так что высокая облачность беспилотнику нипочем. Приземляется дрон с помощью специального парашюта, а при необходимости может сесть даже на очень ограниченной по размерам площадке.

Управлять устройством может всего один оператор, который контролирует как взлет, так и посадку. Сборка и запуск дрона "Вектор ЛК-210" занимает всего 12 минут, хотя это время зависит от подготовленности и профессионализма оператора, а также от параметров поставленной задачи, отмечают конструкторы.

Сейчас они проводят все необходимые предполетные процедуры и уже через месяц собираются испытать "Вектор ЛК-210" в различных сценариях войны.

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