Заменит человека на войне: инженеры придумали "внимательный" ИИ для дронов

Разработчики считают, что система выполнит тяжелую работу за операторов БПЛА, которые теряют концентрацию после долгих дежурств.

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Австралийская компания Athena AI протестировала свой инновационный искусственны интеллект для дронов, который способен заменить на войне операторов БПЛА. Об этом 4 июля написало медиа New Scientist.

Полные результаты проведенных экспертами исследований пока недоступны массам. Однако уже сейчас в Athena AI заявляют, что оснащенные системой ИИ дроны смогут гораздо лучше справляться с поставленными задачами, чем человек. В частности это касается тех БПЛА, которые определяют координаты цели и мониторят местность во время боевых действий.

"Искусственный интеллект поможет операторам дронов, которые теряют концентрацию после нескольких часов просмотра потокового видео. Он сделает за них большую часть тяжелой работы", — рассказал сотрудник компании Стивен Борнштейн, который работает над этим проектом.

По его словам, оснащенные системой искусственного интеллекта дроны смогут:

искать объекты на земле;

идентифицировать найденные объекты;

определять геолокацию целей на земле;

проверять, находится ли цель в зоне, доступной для удара;

оценивать риск ущерба при ударе.

Хотя ИИ еще не использовался в бою, Athena работает с Red Cat, американской фирмой, которая поставляет дроны американским военным, над внедрением своей технологии для армии США. К слову, именно эта кампания в ближайшем будущем поставит украинским военным 200 дронов. Это не "умные" БПЛА. Однако со временем их можно будет модернизировать для использования системы искусственного интеллекта, над которой работает Athena AI.

Напомним, 2 июня СМИ писали о том, что БПЛА с искусственным интеллектом атаковал оператора, чтобы не мешал миссии. Полковник ВВС США Такер Гамильтон говорит, что машину пытались отучить атаковать своих, однако она решила уничтожить центр связи, которым управляли люди. Все происходило в симуляции. Позже в Пентагоне заявили, что это была анекдотическая история, вырванная из контекста.

А в начале мая стало известно, что в небо подняли первый дрон под полным управлением ИИ. Беспилотник самостоятельно совершил тестовую миссию и успешно вернулся на базу.