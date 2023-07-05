"Мангал не помог": дрон-камикадзе "Пегас" поджег танк ВС РФ на ходу (видео)

После удара украинского беспилотника боевая машина оккупантов загорелась, хотя и продолжила ехать.

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Дрон-камикадзе "Пегас" с крафтовым именем ZELYA уничтожил танк российской армии на южном участке фронта. Информация об этом появилась в телеграм-канале блогера и волонтера Сергея Стерненко в среду, 5 июля.

На опубликованных в нем видеокадрах видно, как по проселочной дороге движется бронетехника российских военных. Дрон прицеливается, чтобы как можно точнее нанести удар, снижается и поражает танк. Защитить броню боевой машине не помог даже "мангал" — специально установленная над башней решетка.

После этого на экране появляется танк, который воспламенился в районе башни. Видно языки пламени и черный дым. Техника оккупантов не остановилась, а наоборот — добавила скорость, но, чем быстрее ехал танк, тем интенсивнее его охватывало пламя.

"Пегас" выпустила украинская организация "Ескадрон", которая обучает пилотов БПЛА. Дрон относится к роду беспилотных тактических комплексов мультироторного типа. Иногда этим дронам-камикадзе разработчики присваивают крафтовые имена типа Goida, K-2, Bavovna, Omega, PN, Hort Varta, Ujee и другие.

Танк противника, "охоту" за которым можно наблюдать на видео, поразил беспилотник-камикадзе с именем ZELYA. Технику назвали так в честь Героя Украины Вадима Зеленюка, который погиб на фронте.

Напомним, 3 июля СМИ писали о том, что дрон-камикадзе "Пегас" взорвал комплекс россиян для слежки за ВСУ. Ударный беспилотник, начиненный взрывчаткой, вывел из строя российский комплекс "Муром-П" на передовой.

А в начале июня украинский дрон-камикадзе поразил технику ВС РФ при эвакуации. FPV-дрон с позывным "Zelya 068" под управлением украинского оператора направился к двум единицам техники, которые оккупанты остановили на обочине дороги вплотную друг к другу. Одна машина везла вторую на буксире, вероятно, россияне собирались эвакуировать и починить сломанную технику, но им помешал ударный БПЛА.