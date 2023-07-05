"Мангал не допоміг": дрон-камікадзе "Пегас" підпалив танк ЗС РФ на ходу (відео)

Після удару українського безпілотника бойова машина окупантів загорілася, хоча й продовжила їхати.

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Дрон-камікадзе "Пегас" із крафтовим ім'ям ZELYA знищив танк російської армії на південній ділянці фронту. Інформація про це з'явилася в телеграм-каналі блогера і волонтера Сергія Стерненка в середу, 5 липня.

На опублікованих у ньому відеокадрах видно, як дорогою рухається бронетехніка російських військових. Дрон прицілюється, щоб якомога точніше завдати удару, знижується і вражає танк. Захистити броню бойовій машині не допоміг навіть "мангал" — спеціально встановлена над баштою решітка.

Після цього на екрані з'являється танк, який загорівся в районі башти. Видно язики полум'я і чорний дим. Техніка окупантів не зупинилася, а навпаки — додала швидкості, але чим швидше їхав танк, тим інтенсивніше його охоплювало полум'я.

"Пегас" випустила українська організація "Ескадрон", яка навчає пілотів БПЛА. Дрон належить до роду безпілотних тактичних комплексів мультироторного типу. Іноді цим дронам-камікадзе розробники присвоюють крафтові імена на кшталт Goida, K-2, Bavovna, Omega, PN, Hort Varta, Ujee та інші.

Танк противника, "полювання" за яким можна спостерігати на відео, вразив безпілотник-камікадзе з ім'ям ZELYA. Техніку назвали так на честь Героя України Вадима Зеленюка, який загинув на фронті.

Нагадаємо, 3 липня ЗМІ писали про те, що дрон-камікадзе "Пегас" підірвав комплекс росіян для стеження за ЗСУ. Ударний безпілотник, начинений вибухівкою, вивів з ладу російський комплекс "Муром-П" на передовій.

А на початку червня український дрон-камікадзе вразив техніку ЗС РФ під час евакуації. FPV-дрон із позивним "Zelya 068" під керуванням українського оператора попрямував до двох одиниць техніки, які окупанти зупинили на узбіччі дороги впритул одна до одної. Одна машина везла другу на буксирі, ймовірно, росіяни збиралися евакуювати і полагодити зламану техніку, але їм завадив ударний БПЛА.