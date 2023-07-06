В РФ резко дорожает техника: какие гаджеты станут россиянам не по карману

Падение рубля отобразилось за закупочных ценах российских магазинов, некоторые позиции подорожают сразу на 15%.

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В России резко возросли цены на популярную бытовую технику. Об этом сообщило росмедиа "Коммерсантъ" в четверг, 6 июля.

Брендовая техника подорожала из-за того, что производители подняли закупочные цены, на которые, в свою очередь, повлияли подорожание доллара и удешевление рубля. Таким образом только закупочная стоимость продукции уже в ближайшие дни возрастет на 10-15%.

Больше всего подорожание коснется продукции таких брендов, представленных на российском рынке:

Beko;

Tefal;

Lex;

Grundig;

Indesit;

Moulinex;

Rowenta.

СМИ направило запросы ряду производителей, и от некоторых получило ответ. Так, техника брендов Tefal, Moulinex, Rowenta возрастет в цене на 10% уже с 4 августа. Candy-Hoover Group поднимает розничные цены на 15%.

По прогнозам экспертов, больше всего в РФ будет ощущаться дефицит недорогих гаджетов, так как запас бытовой техники, закупленный по старым ценам производителей, еще есть. Кроме того цены повысятся на те товары, которы в России не производятся. Речь идет о смартфонах, ноутбуках и планшетах.

Напомним, в начале июня СМИ писали о том, что к середине лета Россия останется без техники и электроники популярных брендов. Сокращение ассортимента вызвано в первую очередь прекращением поставок техники в результате международных санкций. Существует также проблема производства непосредственно в России, ведь комплектующих тоже не хватает. Россияне пытаются найти альтернативные пути получения готовой продукции, но без особого успеха.

Ранее писали, что Тайвань запретил поставки высокотехнологических чипов в Россию и Беларусь. Кроме того, крупнейшая страна-производитель полупроводников ограничил экспорт оборудования для печати микросхем.