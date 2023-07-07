Удалите немедленно! Эксперт раскрыл, какие типы мобильных приложений вредят людям

Пиратское программы и малоизвестные приложения могут шпионить за вами и даже заменить собой "законное" ПО, взломав ваш смартфон.

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Кибербезопасность – основной тренд современности, а потому нужно быть настороже с тем, что попадает в ваш смартфон под видом программ, пишет The Sun. Издание попросило своего эксперта по ИТ-безопасности доктора Клауса Шенка рассказать, программ какого типа стоит опасаться.

Прежде всего эксперт обращает внимание, на то, пользователям смартфоном (неважно на какой ОС он работает) все приложения нужно устанавливать только из официальных "магазинов приложений" для своей операционной системы. Очень часто в погоне за "пиратским ПО" владельцы телефонов скачивают их с внешних сайтов, что грозит взломом смартфона, его заражением и потерей финансов. Из-за зараженных программ смартфон может даже работать, как и раньше, но его батарея будет быстрее садиться и изнашиваться, а производительность падать.

По словам доктора Шенка, злоумышленники часто используют различные тактики, чтобы скрыть вредоносное или шпионское ПО в, казалось бы, невинных приложениях. Одним из распространенных подходов является встраивание вредоносного ПО в приложения-дропперы, которые затем могут незаметно установить вредоносный код на устройство пользователя.

Самыми опасными сторонними приложениями являются: программы просмотра PDF, калькуляторы, конвертеры, игры и считыватели QR-кодов. Но к этой пятерки эксперт добавляет еще один тип: популярные приложения. Часто киберпреступники маскируют свои хакерские инструменты под популярные мессенджеры WhatsApp или Twitter, рекламируя свои "поделки", как "более продвинутый и функциональный аналог".

Мы уже рассказывали, что хакеры научились взламывать камеры смартфонов и ноутбуков. Они это делают для того, чтобы следить за своими жертвами, записывать интимные видео, а затем шантажировать свои жертвы требуя от них деньги в криптовалюте.

Кроме этого, мы знакомили своих читателей с новой мошеннической схемой хакеров, которые заманивают жертвы "бесплатным ПО для использования ChatGPT", а затем взламывают их компьютеры.

Ранее Фокус рассказывал, что ФСБ научилась взламывать любые мессенджеры. Могут зафиксировать любой факт общения и передачу файлов.