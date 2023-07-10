Узнает человека и разговаривает: инженер создал робота из древнего телевизора (видео)

Робот получил большие голубые глаза, которыми может видеть и моргать, а также "мозг" в виде виртуального помощника Alexa.

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Инженер Томас Бернс создал из старого ЭЛТ-телевизора "тело" для голосового ассистента Alexa. Об этом сообщает интернет-медиа Hackaday.

Бернс рассказал, что хотел сделать голосового помощника более реалистичным. Поэтому из старых деталей от бытовой техники он создал Alexa тело. А для большей выразительности наделил ассистента еще и глазами.

В своей работе инженер решил использовать ЭЛТ от маленького черно-белого телевизора. Подключив звуковой сигнал к схеме вертикального отклонения телевизора, он превратил его в элементарный осциллограф, который показывает форму сигнала Alexa в реальном времени. Акриловый корпус защищает ЭЛТ от высокого напряжения, сохраняя при этом все, что находится внутри.

Глаза роботу изобретатель распечатал на 3D-принтере по проекту другого инженера Уилла Когли. А платы Arduino Mega 2560 позволяют "ожившему" Alexa фокусировать взгляд на собеседнике. Бернс также снабдил робота датчиками присутствия. Когда голосовой помощник "спит", его глаза закрыты. Но стоит роботу услышать голосовую команду, он открывает глаза и начинает с помощью системы распознавания лиц искать человека, который обратился к нему с вопросом.

Alexa в воплощении Томаса Бернса выглядит как маленький "пузатый" телевизор с большими голубыми глазами. Они могут двигаться в разные стороны и моргать.

К слову, инженер не первый, кто наделил голосового помощника "плотью". Ранее ассистент уже получил воплощение в электронной говорящей игрушке-роботе Ферби. Она выглядит как маленький пушистый зверек с большими ушами.

Напомним, что в Китае создают продвинутых роботов с ИИ. ByteDance начала изучать роботов в 2020 году, и основатель компании Чжан Имин проявил большой интерес к этой области. В настоящее время руководители ByteDance считают, что роботы должны не только работать в паре с существующими предприятиями, но и изучать возможности интеграции с LLM.

А в сентябре 2021 года медиа писали о том, что в Китае создали ездового и говорящего робота-единорога. Little White Dragon получит способность говорить, менять выражение лица, реагировать на движения и прикосновения человека, и отвечать.