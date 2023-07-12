Энергия из воздуха: изобретательница из Херсона создала уникальный генератор WITERoK

Новая технология легче превращает ветер в энергию, потому что использует колебания, а не вращение.

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18-летняя выпускница из Херсона создала первый генератор без лопастей WITERoK, который может перекрыть потребности Украины в электроэнергии поле ракетный атак ВС РФ по энергосистеме. Об этом пишет "Рубрика".

Выпускница Херсонского физико-технического лицея Ярослава Поликарпова начала заниматься этим проектом еще до начала полномасштабного вторжения России в Украину. Девушка рассказывает, что на создание своей установки ее натолкнул успех другой ученицы лицея, которая изобрела генератор, работающий по принципу гироскутера. После этого лицеистка задумалась над тем, чтобы создать такое устройство, который сможет работать не по принципу вращения, а по принципу колебания. Она объясняет, что таким образом намного легче превращать ветровые потоки в электроэнергию.

"Вращать намного сложнее, чем раскачивать. Поэтому я модифицировала систему", — рассказала Ярослава Поликарпова журналистам о своем изобретении.

Девушка уже стала резиденткой Ukrainian Future и даже получила грант в размере $5 тыс. Благодаря этому украина смогла собрать рабочий прототип устройства.

Ветрогенератор WITERoK: как работает и можно ли его использовать в Украине

По задумке ветрогенератор будет иметь разный масштаб и высоту в зависимости от тех требований, которые к нему предъявляют. Сейчас Ярослава Поликарпова тестирует модель, высотой два метра. Она способна выработать приблизительно 2 кВт электричества.

WITERoK можно будет устанавливать:

в скверах и парках;

в бизнес-центрах с верандой или террасой;

на предприятиях;

в частных домах по типу пентхаусов или таунхаусов;

в частных домах в сельской местности.

Среди преимуществ ветрогенератора, который разрабатывает украинка, то, что он практически бесшумный и не издает неприятный запах. Также эта модель мобильна и ее легко передвигать или переносить. Кроме того она не травмирует и не убивает птиц, как это часто случается с ветрогенераторами, которые имеют лопасти.

Ярослава Поликарпова начала разрабатывать свой проект по "зеленой энергетике" еще до начала войны в Украине

Напомним, в конце мая СМИ писали о том, что на равнинах у Черного моря появились новые ветряные электростанции, которые ВС РФ будет очень трудно разрушить. По оценкам журналистов, одной ракеты достаточно, чтобы нанести серьезный урон электростанции, но, чтобы вывести из строя целую ветряную ферму, российским войскам будут нужны уже десятки ракет.

Кроме того в апреле 2023 года стало известно, что инженеры разработали новый тип плавучих ветряков. Разработчики уверяют, что их плавучие морские ветряные платформы обеспечивают идеальный баланс между затратами на строительство и сложностями в реализации проекта.