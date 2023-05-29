Новые ветряные электростанции в Украине: РФ потребуются десятки ракет на их разрушение, — NYT

По оценкам журналистов, одной ракеты достаточно, чтобы нанести серьезный урон электростанции, но чтобы вывести из строя целую ветряную ферму российским войскам будут нужны уже десятки ракет.

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Бомбардировка энергосистемы — один из составных элементов российского вторжения, но официальные лица Украины заявляют, что у РФ уйдет намного больше ракет, чтобы уничтожить ферму ветрогенераторов по сравнению с другой энергетической инфраструктурой. Об этом сообщает The New York Times.

За 15 месяцев полномасштабной войны Россия пыталась устроить в Украине полный блэкаут, атакуя бесчисленными ракетами и дронами АЭС, ГЭС, плотины и подстанции.

Недавно построенные ветрогенераторы на равнинах у Черного моря находятся лишь в нескольких километрах от российской артиллерии, но, по словам представителей Украины, они надежнее защищены по сравнению с другими объектами энергосети.

Одной ракеты достаточно, чтобы нанести серьезный урон электростанции и вывести ее из строя, но применительно к целой ветряной ферме — с сотней ветряков, равноудаленных на безопасное расстояние друг от друга — понадобятся уже десятки ракет. Ветряную ферму можно вывести из строя, повредив трансформаторную подстанцию или линии электропередачи, но их ремонт не столь сложен.

По словам Максима Тимченко, гендиректора компании ДТЭК, которая построила турбины новой Тилигульской ветряной электростанции в Николаевской области (первый этап в создании крупнейшей в Восточной Европе ветряной фермы), это "наш ответ россиянам".

"Это самый прибыльный и, как мы сейчас уже понимаем, самый безопасный вид электроэнергии", — объяснил он.

Российские войска захватили территорию, где сосредоточена основная часть украинской электроэнергии. Под их контролем находится крупнейший электрогенератор Украины мощностью 5700 МВт — Запорожская АЭС, которая пострадала во время оккупации и уже отключена от украинской энергосети. Россияне также контролируют 90% электростанций возобновляемой энергии, которые находятся на юго-востоке.

Анна Замазеева, глава Государственного агентства по энергоэффективности и энергосбережению, заявила, что война все ускоряет. Однако, по оценкам, запланированный переход Украины к возобновляемым источникам энергии будет зависеть от западных инвестиций, а также от успехов на поле боя.

В декабре Центр стратегических и международных исследований отмечал, что развитие сектора возобновляемой энергии, в частности, ветряной и солнечной, зависит от того, удастся ли Украине вернуть эти территории.

Крупные ветряные турбины Тилигульской электростанции устанавливала датская компания Vestas. Они весят по 800 тонн.

Первая появилась в феврале 2022 года, после начала полномасштабного вторжения ДТЭК заморозила строительство. В августе представитель компании Евгений Мороз получил запрос от руководителя проекта о том, возможно ли продолжение работ без зарубежных подрядчиков, которые все эвакуировались.

"Я начал обзванивать ребят, с которыми работал, чтобы выяснить, где они находятся, какие подрядчики все еще работают, есть ли в Украине краны, которые бы поднимали стотонный груз", — сказал он.

Удалось найти только один, да и тот нуждался в ремонте. Но этот кран был единственной надеждой. Строители его модифицировали и назвали "маленьким драконом". С этого началась стройка.

Ремонт поврежденного объекта электрогенерации

Рабочие начали строительство в ста километрах от передовой, всякий раз , когда включались сирены, приходилось бежать в убежища. Над головами пролетали ракеты, которые выпускали российские корабли. Крылатые ракеты летят ниже ветровых турбин, пытаясь не попадать на радары ПВО.

Глава Николаевской ОВА Виталий Ким назвал строительство этой электростанции неким сигналом того, что сделать что-то во время войны все же возможно.

"Такие проекты должны существовать ради независимости нашей страны", — отметил он.

Напомним, что для защита объектов генерации на электростанциях в Украине устанавливают ПВО.

Также сообщалось о китайской ветряной турбине, считающейся самой мощной в мире. По оценкам, она может обеспечить электричеством 20 тысяч домов.