Защита объектов генерации: на электростанциях в Украине установили системы ПВО (видео)

По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, правительство также намерено обезопасить распределительные подстанции от российских дроновых и ракетных атак с помощью бетонных укрытий-шелтеров. Соответствующие проекты уже разработали.

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Украина планирует усилить защиту систем распределения электроэнергии и объектов генерации. Об этом сегодня, 3 марта, рассказал премьер-министр страны Денис Шмыгаль.

Как рассказал премьер, российские войска в основном наносили удары по распределительным станциям в Украине, однако атаковали и объекты генерации.

По словам главы правительства, в государстве планируют реализовать эффективные мероприятия, которые должны обезопасить распределительные станции от российских дроновых и ракетных атак. В частности, их планируют защитить с помощью специальных бетонных укрытий (шелтеров), либо размещая объекты под землей на достаточном расстоянии, чтобы ни дроны, ни ракеты не могли их повредить.

Он подчеркнул, что соответствующие проекты уже разработаны, они должны быть реализованы в ближайшее время.

"Будем это делать в течение года, готовясь к следующему отопительному сезону", — подчеркнул Шмыгаль.

Также украинские власти надеются защитить украинские электростанции. Для этого будут приниматься технологические меры безопасности. При этом на многих электростанциях в стране уже установлены системы противовоздушной и противоракетной обороны. Такое решение позволило в течение зимы 2022-2023 защитить их от вражеских ударов.

Напомним, 24 февраля в ДТЭК озвучили ущерб от обстрелов ВС РФ. В прошлом году украинская энергетика пережила 14 массированных ракетных атак и 17 атак беспилотников.